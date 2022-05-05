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رقم مسابقة الحلم 2022 mydream mbc جميع الدول لدخول سحب حلم الليلة

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عمر شويل - جدة ننشر رقم مسابقة الحلم 2022 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 20221، وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك من تطبيق مسابقة الحلم، أو عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي الإلكتروني، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة.

رقم مسابقة الحلم 2022 mydream mbc جميع الدول لدخول سحب حلم الليلة
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 dream رابط التسجيل في سحب حلم mbc القادم

أرقام مسابقة الحلم 2022

أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات واليمن والكويت والبحرين وعمان والعراق وفلسطين والأردن والمغرب وسوريا وتونس للاشتراك في الموسم الجاري، وهناك بعض الدول لم يتم إضافة أرقام لهم يمكن من خلالها الاشتراك في السحب القادم مثل السودان وليبيا، حيث يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال مباشر من خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي:

الدولة

شركة الاتصالات

الرقم

الوسيلة

التكلفة لكل رسالة

السعودية

STC

Mobily

Zain

Virgin Mobile

Lebara

858888

650444

755505

300300

313131

SMS

5.75 ريال

الإمارات

Etisalat

Du

5544

3636

SMS

3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة

الكويت

stc

4141

SMS

500 فلس

عمان

Omantel

90434

SMS

500 فلس

البحرين

Batelco

stc

Zain

94000

SMS

500 فلس

العراق

Asiacell

Korek

Zain

2266

2180

2770

SMS

1200 دينار عراقي

فلسطين

Jawwal

Wataniya

1625

6144

SMS

3.5 NIS

مصر

Vodafone – Etisalat – Orange – WE

 

WE -Vodafone – Etisalat – Orange

95458

 

 

95450

SMS

5 جنيهات مصرية

الأردن

Orange

Umniah

Zain

98858

SMS

70 قرش

المغرب

Maroc Tel

INWI

Orange

9669

SMS

9 دراهم مغربية

سوريا

Syriatel

MTN

1565

SMS

100 ليرة سورية

تونس

Tunisie telecom

Orange

Ooredoo

85988

SMS

1.5 دينار تونسي

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022

من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج الحلم موسم 2022م لدخول سحب مسابقة الحلم القادم للتأهل وزيادة فرصة الفوز بالجائزة المرصودة والمعلن عنها رسمياً من قبل المنظم “شركة mbc”، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي، حيث يمكن دخول السحب القادم لمسابقة الحلم عن طريق الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي ثم اختيار مفتاح الدولة التابع من ضمن الدول الآتية (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين).

ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمشترك والنقر على اشترك الآن، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع مسابقة الحلم الرسمي للاشتراك عبر الإنترنت أو الإطلاع على تفاصيل المسابقة من حيث الشروط والأحكام وغيرهم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

رقم مسابقة الحلم 2021
مسابقة الحلم

ويجب العلم أن المنظم قد أتاح إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم لكافة الراغبين في المشاركة من جميع الدول المتوفر لديها خدمة الاشتراك والبالغين سن الرشد، وتم استثناء العاملين لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من الاشتراك في المسابقة هذا الموسم، وتتم المشاركة من خلال إرسال رسالة نصية على رقم مسابقة الحلم 2022 المرادف لبلدك.

سحب مسابقة الحلم الليلة

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم عن سحب مسابقة الحلم المقرر إجراءه يوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مايو 2022م عبر حساب المسابقة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث من المقرر أن يتم السحب على منزل بقيمة ربع مليون دولار 250.000$ يتم اختياره في البلد الذي يريده الفائز.

كل ما عليكم هو الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة نصية تتضمن كلمة حلم أو dream  أو reve على الرقم المخصص لبلدكم، وفي حال عدم وجود خاص بلبدكم مثل رقم مسابقة الحلم السودان أو غيرها من الدول العربية الأخرى الغير موجودة، فيمكن الاشتراك في المسابقة عن طريق رقم مسابقة الحلم 2022 الدولي، كما يمكن تسجيل رقم الهاتف عن طريق موقع مسابقة الحلم الرسمي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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