نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2022 mydream mbc جميع الدول لدخول سحب حلم الليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم مسابقة الحلم 2022 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 20221، وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك من تطبيق مسابقة الحلم، أو عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي الإلكتروني، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة.

أرقام مسابقة الحلم 2022

أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات واليمن والكويت والبحرين وعمان والعراق وفلسطين والأردن والمغرب وسوريا وتونس للاشتراك في الموسم الجاري، وهناك بعض الدول لم يتم إضافة أرقام لهم يمكن من خلالها الاشتراك في السحب القادم مثل السودان وليبيا، حيث يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال مباشر من خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي:

الدولة شركة الاتصالات الرقم الوسيلة التكلفة لكل رسالة السعودية STC Mobily Zain Virgin Mobile Lebara 858888 650444 755505 300300 313131 SMS 5.75 ريال الإمارات Etisalat Du 5544 3636 SMS 3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة الكويت stc 4141 SMS 500 فلس عمان Omantel 90434 SMS 500 فلس البحرين Batelco stc Zain 94000 SMS 500 فلس العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 SMS 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 SMS 3.5 NIS مصر Vodafone – Etisalat – Orange – WE WE -Vodafone – Etisalat – Orange 95458 95450 SMS 5 جنيهات مصرية الأردن Orange Umniah Zain 98858 SMS 70 قرش المغرب Maroc Tel INWI Orange 9669 SMS 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel MTN 1565 SMS 100 ليرة سورية تونس Tunisie telecom Orange Ooredoo 85988 SMS 1.5 دينار تونسي

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022

من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج الحلم موسم 2022م لدخول سحب مسابقة الحلم القادم للتأهل وزيادة فرصة الفوز بالجائزة المرصودة والمعلن عنها رسمياً من قبل المنظم “شركة mbc”، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي، حيث يمكن دخول السحب القادم لمسابقة الحلم عن طريق الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي ثم اختيار مفتاح الدولة التابع من ضمن الدول الآتية (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين).

ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمشترك والنقر على اشترك الآن، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع مسابقة الحلم الرسمي للاشتراك عبر الإنترنت أو الإطلاع على تفاصيل المسابقة من حيث الشروط والأحكام وغيرهم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

ويجب العلم أن المنظم قد أتاح إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم لكافة الراغبين في المشاركة من جميع الدول المتوفر لديها خدمة الاشتراك والبالغين سن الرشد، وتم استثناء العاملين لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من الاشتراك في المسابقة هذا الموسم، وتتم المشاركة من خلال إرسال رسالة نصية على رقم مسابقة الحلم 2022 المرادف لبلدك.

سحب مسابقة الحلم الليلة

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم عن سحب مسابقة الحلم المقرر إجراءه يوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مايو 2022م عبر حساب المسابقة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث من المقرر أن يتم السحب على منزل بقيمة ربع مليون دولار 250.000$ يتم اختياره في البلد الذي يريده الفائز.

كل ما عليكم هو الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة نصية تتضمن كلمة حلم أو dream أو reve على الرقم المخصص لبلدكم، وفي حال عدم وجود خاص بلبدكم مثل رقم مسابقة الحلم السودان أو غيرها من الدول العربية الأخرى الغير موجودة، فيمكن الاشتراك في المسابقة عن طريق رقم مسابقة الحلم 2022 الدولي، كما يمكن تسجيل رقم الهاتف عن طريق موقع مسابقة الحلم الرسمي.