نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 mydream طريقة التسجيل في سحب الليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 Dream عبر موقع الحلم الإلكتروني الرسمي، حيث يوفر برنامج الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق موقع حلم الإلكتروني، كما يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك، وقد فتحت المسابقة باب التسجيل والاشتراك في السحوبات اعتباراً من شهر يناير من العام الجاري، وتستمر في استقبال طلبات المشاركة في الحلم حتى حلول موعد الإغلاق في نهاية شهر ديسمبر 2022م، وفي حال الرغبة في دخول المسابقة بعد إغلاق التسجيل، فيعتبر لاغياً لأي سببٍ كان، ومن خلال ثقفني ننشر طريقة الاشتراك في الحلم موسم 2022، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2022 يمكنه ذلك الآن.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 Dream

أطلقت شركة mbc المسؤولة والمنظمة لمسابقة الحلم موسم 2022 السادس عشر منذ انطلاقها، حيث تعد مسابقة تفاعلية تساعد الأشخاص المشاركين في المسابقة على تحقيق أحلامهم، وتتيح المسابقة إمكانية التسجيل لجميع المشتركين البالغين سن الرشد من كافة أنحاء العالم عند توفر خدمة الاشتراك في المسابقة، وتبلغ قيمة جوائز الحلم هذا العام ثلاثة ملايين دولار ونصف.

وتتيح مسابقة الحلم 2022 إمكانية الاشتراك في الموسم الجاري من خلال الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي، ثم النقر على مفتاح البلد التابع لها من القائمة المتوفرة (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين)، ثم تعبئة رقم جوال المشترك، ثم النقر على اشتراك الآن، ويجب العلم أنه لا يتم السماح للعاملين لدى المنظم أو الأقارب من الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً بالاشتراك في المسابقة.

كما يمكن المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – Dream – reve) على الرقم المرادف لبلدك الخاص بشركة المحمول التابع لها، وبعد أن يتم إرسال الرسالة ثم الإجابة على السؤال التالي بصورة صحيحة، فبذلك تكون قد شاركت في مسابقة الحلم ومؤهلاً لدخول سحب مسابقة الحلم القادم موسم 2022.

المشاركة في مسابقة الحلم موسم 2022

تم فتح باب التسجيل في مسابقة الحلم موسم 2022م اعتباراً من تاريخ الرابع والعشرون من شهر يناير للعام الميلادي الجاري، ويستمر باب التسجيل في الحلم مفتوحاً على مدار العام الحالي ليتم إغلاق تسجيل الحلم وتوقف استقبال طلبات الاشتراك في تاريخ التاسع العشرون من شهر ديسمبر للعام الميلادي الجاري.

وعند الاشتراك في مسابقة الحلم سيتم تلقي رسالة ترحيب تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة، إلى جانب استلام رسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة وتكون إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة، أو استلام رسالة تحتوي على رابط فيديو يحتوي على سؤال يجب الإجابة عليه بإرساله عن طريق رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك.

ويجب العلم أن كافة الرسائل الترويجية التي تتعلق بمسابقة الحلم التي يتم إرسالها للمشاركين هي رسائل مجانية، وتوفر المسابقة إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق العديد من الطرق، حيث يمكن الاشتراك عن طريق موقع حلم mydream.mbc.net الرسمي أو من خلال الرسائل النصية أو من خلال التطبيق الرسمي للمسابقة أو عن طريق خدمة الاشتراك التلقائي، ويمكنكم دخول السحب عن طريق اتباع كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الموضحة بالمقال.

رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي

يتيح موقع مسابقة الحلم الرسمي الإلكتروني إمكانية تسجيل رقم الجوال للاشتراك في سحب الحلم القادم، وذلك عن طريق دخول موقع الحلم الإلكتروني الخاص بالمسابقة، ثم الضغط على مفتاح الدولة لاختيار الدولة التابع لها المشارك من قائمة الدول المتاحة، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به والنقر على “اشترك الآن”، ويمكنكم دخول موقع مسابقة الحلم من اتباع الرابط التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net).

سحب مسابقة الحلم اليوم

أعلنت مسابقة الحلم عن إجراء سحب على منزل اليوم الخميس الموافق لتاريخ الخامس من شهر مايو 2022م، ومن المقرر أن يتم السحب على منزل بقيمة 250 ألف دولار أمريكي في البلد الذي يريده الفائز، وسيتم إجراء سحب الحلم الليلة على قناة MBC 1 الفضائية.

وما زالت الفرصة لديكم في الاشتراك الآن، فمن يرغب في الاشتراك في سحب الحلم الليلة، يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على الجوال المرادف لبلده متضمنةً إحدى الكلمات الثلاث حلم أو dream أو reve والإجابة على السؤال التالي وفق كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الموضحة، وبذلك تكون قد دخلت السحب القادم لمسابقة الحلم بنجاح.