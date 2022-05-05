نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الجنية المصري والليرة السورية مقابل الريال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد رفع الفائدة تنامت عمليات البحث حول سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي، وهو نفس الحال بالنسبة إلى الليرة السورية والعديد من العملات العربية وما يناظرها من دولة لأخرى، ولأن المملكة العربية السعودية تستضيف عدد كبير من الوافدين من فئات العاملين من يشغلون العديد من الوظائف التي يتم استقدام العمالة عليها، أو من الزائرين لأداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة، أو القادمين إلى السياحة بشكل عام والاستمتاع بما تمتلكه المملكة من مقومات طبيعية ومزارات دينية يأتي لها الملايين من كل حدباً وصوب، فنجد اهتمام كبيرة بمعرفة سعر الريال مقابل العملات المختلفة من شتى دول العالم.

رفع نسبة الفائدة على سعر الريال السعودي

السبب وراء الإقبال الكبير على معرفة سعر الريال مقابل غيره من العملات مثل الجنية المصري، والليرة السورية، والحنية السوداني، والدينار الإماراتي، يرجع إلى رفع نسبة الفائدة على الدولار الأمريكي، بعد قرارات الحكومة الأمريكية ممثلة في الجهة المصرفية المسئولة على تحريك الفائدة على الورقة الخضراء، والتي أعلنت أن تحريك نسبة الفائدة على الدور الأمريكي جاء بسبب التضخم الكبير والغير مسبوق الذي تشهده السوق الأمريكية.

عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أصدرت العديد من البنوك المركزية العربية بيانات، حول رفع نسبة الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وقام البنك المركزي السعودي ما كان يعرف باسم مؤسسة النقد العربي في السابق، برفع الفائدة على الريال لتكون بنسبة 0.50 %، وتم نشر سعر صرف الريال مقابل عدد من العملات العربية والأجنبية في المملكة اليوم، لكن يبقى الاستفسار حول سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي هو محور الحديث في هذا العرض، بجانب سعر الليرة السورية مقابل الريال.

سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي

نشر البنك المركزي السعودي سعر الجنية المصري مقابل الريال، وقد سجل 0.2029 ريال، في انتظار إعلان البنك المركزي المصري عن الأسعار للجنية مقابل العملات العربية والأجنبية مع عودة العمل يوم الأحد القادم 8 مايو 2022 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر في مصر.

سعر الليرة السورية مقابل الريال

أشار بنك سورية الدولي الإسلامي إلى تسجيل الريال السعودي 722 ليرة كحد أدنى، والحد الأعلى هو 729 ليرة تقريباً.

سعر الدولار مقابل الريال

أعلن البنك المركزي السعودي سعر الدولار الأمريكي بتاريخ 5 مايو 2022 ليسجل 3.75 ريال سعودي وفق أخر تحديث.