نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد في بروشور Avon لشهر مايو في المملكة السعودية في المقال التالي

يتزامن بروشور Avon لشهر مايو هذا العام مع عيد الفطر المبارك لذلك يشتمل البروشور على مجموعة مميزة من المنتجات مثل العطور والكريمات والمكياج ومنتجات البشرة والجسم والشعر بخصومات مميزة بمناسبة العيد كما يوجد وصف دقيق لكل منتج لمعرفة وتحديد المناسب لكل شخص قبل الشراء. منتجات Avon care داخل بروشور Avon يحتوي بروشور Avon على كمية ضخمة من المنتجات لهذا الشهر الذي جاء بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وتتنوع المنتجات بين العطور ومستحضرات التجميل والشعر وكريمات ومرطبات البشرة.

ويوجد خط إنتاج داخل Avon يسمى Avon care يحتوي على مزيلات مكياج ومرطبات لأنواع البشرة المختلفة.

يمكن شراء كل منتج منفصل بخصم ويمكن الحصول على المجموعة كاملة بخصم أكبر.

فمثلًا مجموعة البشرة العادية والجافة مكونة من كريم مرطب لبشرة الوجه يحتوي على فيتامين ه وماء مايسيلر لتنظيف البشرة بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 125 ريال.

أما للبشرة شديدة الجفاف فتتكون مجموعتها من جل منعش لتنظيف البشرة وكريم بترطيب مضاعف وسعر المجموعة 45 ريال سعودي فقط بدلًا من 102 ريال.

وبالنسبة للبشرة غير موحدة اللون توجد مجموعة مخصصة مكونة من تونر منظف للبشرة وكريم نهاري لتوحيد لون البشرة وآخر ليلي لتوحيد لون البشرة أيضًا المجموعة بالكامل بسعر 70 ريال سعودي فقط بدلًا من 160 ريال.

يوجد كذلك منتج يحتوي على البروتينول ومذكور داخل بروشور Avon أنه حائز على جائزة في تعزيز الكولاجين المزدوج.

وأنه يناسب كافة الأعمار ويعمل على تقليل الخطوط الدقيقة مما يؤدي إلى بشرة مشدودة ومشرقة وأكثر مرونة ونضارة.

سعر السيروم 107 ريال سعودي بدلًا من 195 ريال. العناية بالشعر مع منتجات من Avon توجد مجموعة كيرلز مرتبة مثالية مكونة من شامبو وبلسم وكريم تصفيف.

يعمل الشامبو على تغذية الشعر دون أن يسبب له الإجهاد هذا ما هو مذكور داخل بروشور Avon سعر الشامبو 19 ريال سعودي فقط بدلًا من 35 ريال.

أما البلسم والمقدم بنفس سعر الشامبو ونفس نسبة الخصم من المفترض أن يقوم بالتحكم في تجعد الشعر والتقليل من جفافه.

أما كريم التصفيف المذكور أنه يحد من تجعد الشعر فترة تصل إلى 24 ساعة كاملة سعره 28 ريال سعودي فقط بدلًا من 51 ريال. عمر شويل - جدة عروض العيد في بروشور Avon لشهر مايو في المملكة السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العيد في بروشور Avon لشهر مايو في المملكة السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.