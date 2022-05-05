شوف عروض بنده الحصرية الأسبوعية خصومات هائلة خياليه على أغلب السلع والمنتجات

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، طرحت بنده في السعودية أحدث عروضها الترويجية الأسبوعية وذلك بمناسبة انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك، وبدء استعداد السادة أولياء الأمور والطلاب للعودة إلى استئناف الدراسة في الفصل الثالث 1443، حيث من المقرر أن يعود الطلاب في كل أنحاء المملكة العربية السعودية حضورياً إلى مقاعد الدراسة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو 2022، ولهذا فقد طرحت بنده هذا العرض الأسبوعي الجديد تحت أسم أقوي العروض للعودة إلى الدراسة.

عروض بنده الحصرية الأسبوعية خصومات هائلة خياليه على أغلب السلع والمنتجات:-

تعد أسواق بنده في السعودية من أهم وأشهر السلاسل التجارية، ولهذا يتابع عروضها الترويجية التي تقوم بطرحها ما بين الحين الأخر الالاف من الأسر سواء من المواطنين السعوديين أو الوافدين، حيث لا تخلو العروض من خصومات هائلة لا مثيل لها تصل في بعض الأحيان إلى نحو 60% من قيمة السلع والمنتجات، ويمكن معرفة أحدث ما طرحته في العرض الأسبوعي الجديد والذي سوف ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الجاري من خلال مشاهدة مجلة العروض التالية:-

حيث يتبين من تلك المجلة التخفيضات والخصومات التي تم طرح به هذه العروض الترويجية، والتي تتضمن احتياجات كافة الأسر سواء هذه الاحتياجات تتمثل في الجوالات والشاشات و السلع غذائية أو سلع المطبخ أو أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية … إلخ.

والعرض الجديد يتميز بأنه يوفر كافة احتياجات الأسر هناك من مستلزمات العودة إلى الدراسة، حيث يتم تركيز الاحتياجات في هذه الفترة على احتياجات المنزل من السلع الغذائية التي يتم استخدامها في عمل السندوتشات الخاصة بالطلاب في كافة أنحاء المملكة.

وتسعي وزارة التعليم في المملكة إلى أن يكون حضور الطلاب للمتبقي من أيام الدراسة في الفصل الثالث لهذا العام 1443 حضوراً آمناً، خاصة بعد أن تم تعليق الاجراءات الاحترازية التي كانت متبعة من قبل وزارة الداخلية من تباعد اجتماعي وهذا كان بمثابة عبء كبير على وزارة التعليم، حيث كان يتم تقسيم الفصول على عدد أيام الأسبوع، ولهذا قامت الوزارة وعلى فور الغاء القيود والاجراءات الاحترازية بالغات هذا التقسيم، وأصبحت المدارس هناك تعمل بالحد الأقصى لها قبل العمل بإجراءات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

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