حديقة حيوان العين 2022 أسعار تذاكر الدخول

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عمر شويل - جدة تعتبر حديقة حيوان العين 2022 من أهم المناطق السياحية التي تجذب الكبار والأطفال أيضا فهي تضم العديد من الحيوانات والزواحف وبها الكثير من الخدمات التي تجعلها مكان مناسب للتنزه في الأعياد وغيرها، ونجدها تحتوي على مطاعم ويمكن إجراء الأنشطة المختلفة بها إلى جانب كونها ذات أسعار مثالية لذلك يذهب إليها الكثير من الأشخاص لقضاء وقت العيد الممتع.

مميزات حديقة حيوان العين 2022

تضم حديقة حيوان العين الكثير من الحيوانات التي على وشك الانقراض وبها أيضا الأسد الأمريكي، المها العربي، النمر الأبيض والنمس والغزال إلى جانب وجود العديد من أنواع القرود، تلك الحيوانات تجذب الأطفال وتسبب لهم السعادة والفرح ويمكن اخذ صور تذكارية كما نجد وجود فرس النهر وتمساح البحر، السلحفاة العملاقة والسلحفاة الإفريقية وأيضا السلحفاة ذات الأذن الحمراء، تعتبر تلك الحيوانات والزواحف يقتصر وجودها في حديقة حيوان العين المميزة.

أهم حديقة حيوان بالإمارات

نجد أن حديقة حيوان العين من أهم معالم الإمارات العربية إذ أنها تعد واجهة مميزة للحياة البرية مع تواجد الزواحف والحيوانات البرية، وتحتوي الحديقة على مطاعم مختلفة شهيرة تقدم أشهى الأكلات كما نجد بالمطاعم أكلات من مختلف أنحاء العالم مع وجود لمساحات الخضراء الواسعة للتمتع بها والجلوس في الممرات والسماح للأطفال باللعب في تلك المساحات الكبيرة، كما نجد من أهم الخدمات التي توجد بحديقة حيوان العين وجود محلات لبيع الهدايا التذكارية المصنوعة من الفخار والخزف.

يمكن التجول في للحديقة عن طريق خدمة المركبات التي تعطي للزوار متعة كبيرة حيث تغطي الخدمة ما يقرب من خمس محطات ونجد تذاكر المركبات للكبار 42 درهم إمارتي بينما يتم محاسبة الأطفال بنصف سعر التذكرة 21 درهم إمارتي فقط، ولكن قد يزداد سعر تذكرة ركوب المركبات إلى 63 درهم للكبار و31 درهم للأطفال وذلك في الأعياد، ومن ضمن خدمات الحديقة وجود مرشد سياحي لمتابعة الزوار وشرح ما يمكن شرحه داخل حديقة الحيوان كما توجد خدمة الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا يوجد عربات للأطفال، كل هذا يجعل حديقة حيوان العين من أفضل حدائق التنزه في الإمارات بوجه عام.

سعر تذاكر حديقة حيوان العين

توفر الحديقة أكثر من باقة للزوار تبدأ من 31 درهم للكبار و10.5 درهم للأطفال للباقة الترفيهية التي تشمل دخول الحديقة وعالم الصحاري ومركز زايد لعلوم الصحراء، بينما باقة السفاري تزيد عن الباقة الترفيهية بوجود رحلة سفاري ويصل سعرها إلى 210 درهم للكبار والأطفال حتى 12 عام وتوجد عضوية سنوية بسعر 236 درهم.