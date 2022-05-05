جائزة عيد الفطر.. التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بـ250 ألف دولار

جائزة عيد الفطر.. التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم يزداد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث “جوجل” عن طريقة معرفة تسجيل الاشتراك في مسابقة الحلم العربية التي يقدمها المذيع العربي الشهير مصطفى الآغا، ويمكن للكثير من الأشخاص المشاركة في مسافة الحلم والاشتراك فيها من أي دولة حول العالم وفقًا للرقم الخاص بكل دولة ومنطقة، حيث قامت مسابقة الحلم بتحقيق الكثير من أحلام الشباب وبذلك تم تشجيع الكثيرين في التقديم عليها والاشتراك فيها بإرسال رسالة هاتفية.

طريقة معرفة تسجيل الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم العربية لعامنا الجاري 2022م من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أول خطوة تتمثل في ضرورة معرفة الرقم المرادف لدولتك التي تعيش فيها حتى تتواصل من خلاله.

قم بإرسال رسالة هاتفية SMS من رقمك الخاص على رقم دولتك واكتب به كلمة “DREAM” بالإنجليزية أو “حلم” بالعربية أو “REVE” بالفرنسية.

بعد إرسال الرسالة سيتم إعادة إرسال رسالة تحتوي على سؤال واحد قم بالإجابة عليه وفي حالة الإجابة الصحيحة يتم تأهيلك للمراحل التي تليها.

المسابقة عبارة عن أسئلة متتالية وبالإجابة الصحيحة تتأهل إلى المراحل الأعلى حتى تصل إلى المرحلة النهائية وبعدها الفوز.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم

كي يتم قبولك في مسابقة الحلم يجب أن تتوافر بك أولًا بعض الشروط التي تتمثل في كل مما يلي:-