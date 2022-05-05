شوف لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية عروض توفير شهر مايو

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عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية يقدم مجموعة من العروض المميزة لشهر مايو، تخفيضات رائعة، على السلع المنزلية، بجميع أنواعها، المميز في لولو ماركت أنه يعرض منتجات من بلدان مختلفة، ليسمع لعملائه خوض تجربة فريدة، ومعرفة ثقافة الشعوب الأخرى، التسوق في lulu متعة لأصحاب الذوق الخاص، والباحثين عن المغامرة، منتجات عالية الجودة بأقل الأسعار، متعة التسوق والتوفير.

لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية

زيت جوز الهند من أجود أنواع الزيوت الطبيعية الرائعة للبشرة والشعر مرطب قوي، ويستخدم أيضا في الطهي، متاح في لولو ماركت فلاش زيت جوز الهند وزن لتر انتاج هندي ب 20 ريال، من الزيوت السحرية ذات الفوائد المتعددة للصحة والجمال زيت الزيتون لا غني عنه في كل منزل من الأنواع الجيدة زيت رحمة وزن 500 مل عرض 2 حبة ب 22،95 ريال فقط.

لولو ماركت اليوم

الأفطار من الوجبات الرئيسية خلال اليوم، ولكن يهملها العديدون لعدم امتلاك الوقت في الصباح لتحضيرها، لذا كان الكورن فيليكس حل مثالي سريع وغني بالعناصر الغذائية، ولايحتاج إلا ثواني معدودة لتحضير، مع إضافة بعض الحليب المغذي إليه سعر كيلوجز كورن فيليكس ي 12،95 ريال، وجبة متكاملة ومحببة للأطفال والكبار.

عروض التوفير اليوم

المشروبات سواء الباردة أو الساخنة من المنتجات الأساسية التى نتناولها على مدار اليوم، ومن أهمها الشاي والقهوة ومشتقاتها من نسكافية، وكابتشينو، كذلك العصائر سواء الطازجة أو المعلبة كل الأنواع المستورد والمحلية تتوفر في أسواق لولو ماركت المنطقة الشرقية والفروع الأخري في المملكة ومنها: حبة من نسكافية جولد وزن 100 جم ب 22،95 ريال، شاور الوزة وزن 100 كيس ب 12،95 ريال، الحليب المجفف أنكور 2 كيلو ونصف ب 58،95 ريال.

عروض لولو ماركت المميزة

إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، وتناول وجبة شهية، من المطابخ العالمية، يمتلك لولو ماركت أفضل شيفات الطهي، مأكولات وحلويات، من الأطباق المميزة وجبة كاملة كومبو تكفي فردين من دجاج تندوري ب 12،90 ريال، كيلو من الأرز المقلي مع قطع الدجاج ب 18،90 ريال، كيكة بنكهة القهوة الإيرلندية ب 39،95 ريال.