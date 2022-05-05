نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت أوفر عروض العيد 2022 في السعودية وتخفيضات الإلكترونيات من لولو ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك أجدد عروض لولو ماركت السعودية اليوم ضمن فاعليات عروض العيد 2022، واحصل على منتجاتك المفضلة ضمن عروض الإلكترونيات بأقل الأسعار، يضمن لولو هايبر ماركت لعملائه الجودة الممتازة والاستخدام الآمن، حيث يوفر العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لمستخدميه، فيفتح بذاك نافذة واسعة من الخيارات الإلكترونية التي تسهل على المستخدم العديد من المهام اليومية، وتضم العروض إجهزة الشاشات التلفزيونية، أنواع متعددة المواصفات من الهواتف الذكية، اكسسوارات الجوال، اكسسوارات التلفزيون والتي تتناسب مع مختلف أنواع الديكور، بالإضافة إلى مجموعة مختارة بعناية من أجهزة العناية بالجسم للرجال متوفرة بماركات متنوعة تتميز بالجودة والكفاءة أثناء الاستخدام، تسري العروض حتى يوم 10 مايو 2022.

عروض لولو ماركت أوفر عروض العيد

يقدم لولو هايبر ماركت السعودية هدية خاصة لعملاء التسوق أون لاين أو لعملاء التسوق من فروع لولو المتوفر بكل مناطق السعودية، وتعد هذه الهدية من مبادرات وفعاليات موسم تخفيضات عيد الفطر 1443 في المملكة السعودية، بحيث يضمن لمستخدميه دفع نصف السعر فقط، فيمكن للمستهلك الشراء بقيمة 200 ريال بينما يقوم المتجر بمنحه هدية بقيمة 100 ريال، أي اشترِ عدد قطع أكثر بأقل سعر واحصل على هديتك المميزة من خلال الشحن والتوصيل أو من خلال زيارة الفروع.

لولو ماركت السعودية على الجوالات

تمتع بالحصول على أفضل الجوالات المميزة والمصنفة ضمن الفئة الإقتصادية والمتوسطة، حيث تجمع ما بين الإمكانيات التقنية عالية الجودة والسعر المميز، استمتع بالخصم من لولو ماركت ضمن عروض العيد، وتتنوع العروض بين جوالات سامسونج المذهلة من حيث الجودة والنقاء والوضوح وسهولة الاستخدام، وتضم العروض أيضًا بعض الجوالات من شركة لينوفو والتي دخلت عالم تكنولوجيا الاتصالات الذكية بقوة في الآونة الأخيرة.

ايفون 11 بسعر 2549 بدلًا من 3199 ريال.

سامسونج ايه 22 الإصدار 64 جيجابايت بسعر 715 ريال، الإصدار 128 جيجا بسعر 799 ريال.

جوال سامسونج إس 21 إف إي الإصدار 256 جيجا بسعر 2499 بدلًا من 2999 ريال.

عروض الشاشات لولو هايبر ماركت

تتميز تخفيضات لولو الاسبوعية بالتنوع بما يفيد بالإكتفاء، فبإمكان العملاء الحصول على كافة احتياجاتهم ومقاضيهم اليومية والشهرية، وكذلك البحث عن القطع الإلكترونية المميزة التي تسهل من إتمام العديد من المهام اليومية، وتتنوع الشاشات ما بين الجودة الممتازة والأحجام المختلفة التي تصلح لجميع الغرف بمساحات مختلفة، بما يحقق الغاية منها بما أنها من الأجهزة المتعددة الوظائف.

سوني شاشة تلفزيون 55 بوصة شاشة ذكية جوجل بسعر 2999 بدلًا من 3599 ريال.

ايكون شاشة 65 بوصة بسعر 1799 بدلًا من 2699 ريال.

عروض العيد 2022

شاشة تلفزيون من سوني ذكية فائقة الوضوح والجودة 55 بوصة بسعر 3099 بدلًا من 3899 ريال.

عرض على شاشة سامسونج 58 بوصة فائقة الجودة والوضوح بسعر 2999 بدلًا من 4199 ريال.

شاشة سامسونج 65 بوصة تقمية الترا اتش دي بسعر 3599 بدلًا من 4999 ريال.

سكاي وورث شاشة تلفزيون 65 بوصة بسعر 2499 بدلًا من 3499 ريال.

شاومي شاشة 55 بوصة بسعر 1699 بدلًا من 2999 ريال.

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