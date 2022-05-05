نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والإلكترونيات مع أفضل عروض التوفير حتى 10 مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفر مع عروض لولو هايبر ماركت، الشاملة لكافة الهواتف الذكية والإلكترونيات، حيث تسري عروض مايو التوفير بداية من اليوم 5 مايو وحتى 10 مايو 2022، وطوال هذه المدة تتوافر أنواع الجوالات المختلفة وأيضًا كافة الإلكترونيات المرتبطة بالجوالات مثل السماعات الذكية والشواحن المتنقة وأيضًا الأجهزة اللوحية وكافة الأجهزة الإلكترونية وشاشات التلفزيون.

عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والإلكترونيات

فقط في لولو يمكنك التمتع بهدية مجانية مخزن طاقة 10000 مللي امبير عند شراء ايفون 11، وأيضًا يمكنك اقتناء لابتوب مناسب للاستخدام البسيط، حيث يمنحك أداء مناسب مع احتياجاتك، فيوجد به معالج انتل كور اي 3 الجيل العاشر، وحجم مناسب للشاشة 14 بوصة، وهذه المواصفات تجدونها في اسوس نوت بوك المتوافر من بين الإلكترونيات المخفضة في لولو.

ايفون 11 بسعر 2549 ريال سعودي بدلًا من 3199 ريال سعودي.

اسوس نوت بوك بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1879 ريال سعودي.

لولو ماركت lulu hypermarket

تمتع بشراء لابتوب ذو شاشة تعمل باللمس، مع سعة تخزين مناسبة وهى 256 جيجابايت، ومعالج يمنحك أداء مميز خاصةً في تلك الفئة السعرية، وذلك متاح في اسوس فيفو بوك فليب 14، ولمن يرغب في شراء الأجهزة اللوحية، العملية في الاستخدام من حيث سهولة التنقل بها والأداء المميز التي تعمل به خاصة عند شراء أحد أجهزة التابلت ذو الامكانيات العالية، ومتوافر في نشرة عروض مايو التوفير تابلت سامسونج A8، مزود بشاشة 10.5 بوصة، ورامات 3 جيجا، وبالنسبة إلى اكسسوارات الجوالات هناك سماعات للأذن وأيضًا شاحن متنقل، وهارد خارجي 1.5 تيرا بايت، بحيث يمكنك إضافته إلى جهازك وزيادة مساخة التخزين لتتسع لكل الملفات والأشياء التي تريد تخزينها في الجهاز.

لابتوب اسوس فيفو بوك فليب 14، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

هارد خارجي بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 239 ريال سعودي.

شاحن متنقل فيليبس بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

شاشات لولو ماركت

اختار ما تريد من الشاشات في عروض الإلكترونيات في لولو ماركت، فتتوافر شاشات التلفزيون ذات الأحجام المتوسطة التي توفر لك رؤية واضحة ومتعة أفضل عند مشاهدة مختلف البرامج والأفلام مع العائلة، وأيضًأ توجد الشاشات ذات الأحجام الكبيرة بحد أقصى 65 بوصة.