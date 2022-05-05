انت الان تتابع خبر اتفرج التفاصيل المروعة .. #انقذوا_رهف_اليامي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر خلال الساعات القليلة الماضية، وسم "#انقذوا_رهف_اليامي"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، مع أكثر من 6 آلاف تغريدة، بعد تداول مجموعة من الصور والتسجيلات الصوتية التي تؤكد بها تعرضها للتعنيف الجسدي من قبل عائلتها.

وانقسمت الاراء على مواقع التواصل، بين متعاطفٍ مع المدونة، والمدربة الرياضية السعودية "رفعة" المعروفة اعلاميا ​برهف اليامي، مؤكدين ان العنف الذي تتعرض له لا يمت للإنسانية بصلة، وذكرت حسابات متعاطفة معها بأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها للتعنيف الأسري، وخاصة والدها وأشقائها حتى إنها كانت قد حاولت الانتحار في إحدى المرات، وهناك من​ شكك بحقيقة قصتها، متهما اياها بتعمد اثارة الجدل لتصدر الترند.

وبحسب الصور المتداولة، فقد ظهرت رهف وهي على سرير الشفاء في أحد المستشفيات، زودت بجهاز تنفس على أنفها، وأظهرت صورا اخرى تواجد أحد رجال الأمن في غرفة المستشفى للإدلاء بإفادتها، بالاضافة الى تداول تسجيا صوتي نسب لرهف، استنجدت من خلاله بتوفير الحماية لها بعد تعرضها للتعنيف.

وبدورها، أعلنت شرطة نجران بعد ساعات من تداول قصة رهف، عن تلقيها بلاغًا عن تعرض فتاة للإيذاء من قِبل أحد أفراد أسرتها، وتسليمها لجهة الاختصاص مع متابعة تطبيق الإجراءات القانونية.

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وكانت رهف اليامي، قد أثارت جدلًا في عام 2021 حين انتشرت أنباء قتلها من قبل عائلتها بعد أن تم اختطافها ومن ثم إلقاء القوى الأمنية في السعودية القبض عليهم وإيداعها في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، كما خسرت رهف حضانة أطفالها لأن طليقها استخدم وشومها وتمارينها ضدها في المحكمة التي قبلتهم كـتهم خدش للذوق العام.





