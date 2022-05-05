انت الان تتابع خبر زوجة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة تفجّر تصريحات جديدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في إحدى الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت نوال زوجة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة بمنطقة حدائق الأهرام، في مصر، إن زوجها خرج يوم الخميس الماضي بعد الإفطار من أجل مباشرة عمله، حيث كان سيعطي حصتين من الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنها شعرت بتأخره عن العودة للمنزل ما دفعها للاتصال به لتجد إحدى السيدات هي التي ترد عليها.

وأشارت نوال، إلى أن تلك السيدة تحدثت معها بسؤالها عن قرابتها له لترد عليه بأنه زوجها، وقالت لها: "جوزك اتحرش ببنتي واحنا عملنا معاه الصح وضربناه وطلبنا الشرطة"، وذكرت زوجة المتهم، أن زوجها تعرض للضرب، مؤكدة انها لن تترك حقه "فهو إنسان محترم"، وفق صحف ومواقع مصرية.

يذكر ان أم لطالبة وثقت لحظة تحرش معلم بابنتها سلمى "15 عاما"، خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنجدت الطفلة، وصرخت لتشاهد الأم المدرس وهو يحاول أن يعتدي على ابنتها عن طريق وضع يده على يدها ولكنها حاولت أن تبعد يده عنها لتجده يضع يده على فخذيها.

بعد ذلك ألقت عليه زجاجة المياه، وبعد ضبطه استعانت بحارس العقار الذي أمسك بالمدرس المتهم حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وسرعان ما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تضرر السيدة من مدرس نجلتها، مؤكدة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، فيما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المدرس المتهم بعد تصالح الطرفين.

وبعد التحريات التي أثبتت عدم وجود حالة تحرش، أوضحت الأجهزة الأمنية إن سيدة حدائق الأهرام خرجت في فيديو على منصة "فيسبوك"، وادّعت تعرض طفلتها للتحرش من قبل المدرس، من خلال ملامسة جسدها مرات متكررة، وأنها اكتشفت الواقعة عندما سمعت صرخات الفتاة.

وتم احالة السيدة إلى النيابة العامة، للتحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة والرأي العام.