انت الان تتابع خبر أبو متعب الأمريكي يكشف تفاصيل مفاجئة عن نشأته وعمله في السعودية .. وهذه قصة زواجه الغريبة من إلهام الشهري! (تفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام نشطاء مواقع السوشيال ميديا بتداول مقاطع فيديو لأبو متعب الأميركي زوج مشهورة سناب شات إلهام الشهري، حيث كسب شهرة في الفترة الأخيرة ، فمن هو أبو متعب الأميركي؟

أبو متعب الأمريكي

هو Joshua Van Alstine إلا أنه ملقب بأبو متعب حيث ولد في 1990، من أب أميركي الجنسية كلن يعمل في القوات الجوية، ووالدته تركية الجنسية، وتزوج بإلهام الشهري من منطقة تنومة في جنوب المملكة سنة 2018.

وكشف أنه تربى في بيت تعددت فيه اللغات والأديان، اضافة لثقافات مختلفة وأساليب حياة ووجهات نظر متعددة، وأجداده من أوائل المهاجرين من هولندا لأميركا قبل الولايات المتحدة، وتعد أسرته من المؤسسين لمدينة نيويورك.

علاقته بالسعودية

وفي الجامعة توطدت علاقته بالسعوديين خلال دراسته، حيث تعرف على أحد الطلاب السعوديين المبتعثين من تنومة، وهي ذات القرية التي نشأت بها زوجته.

كما تمكن من خلال هذا الطالب المبتعث التعرف على العادات السعودية واللغة العربية، وتعلم أيضاً اللهجة السعودية من خلال طلاب آخرين، وفقاً لموقع "العربية.نت".

وعند ظهور يوتيوب سجل مقطعا باللهجة السعودية أصبح "ترند" على مستوى يوتيوب لحديثه باللغة العربية.

وتابع أنه سافر إلى المملكة، وبدأ في العمل بمجال العلاقات العامة والتسويق، وعمل مع الجمعية السعودية للنباتات مع مؤسسي الجمعية، وكان من ضمنهم زوجته.

زواجه بإلهام الشهري

وعن طريقة تعرفه لزوجته، أشار إلى أنه كان على علاقة بشقيقها، مشيراً إلى عدم وجود قصة عشق وإنما أحبها بعد الزواج لوجود حالة من التلاقي والعديد من الاهتمامات المشتركة.

وأضاف أن لديه الآن ابنة تدعى جوليا، واتفق مع زوجته على تربيتها كأميركية سعودية، مبيناً أن ثقافة ابنته سعودية أكثر مما هي أميركية.

طفولته في السعودية

وختم كلامه بالحديث عن طفولته الثانية التي عاشها في المملكة، مشيراً إلى أنه عاش في الأحياء الشعبية وتعمق في أسلوب الحياة السعودية من ناحية ارتداء الزي السعودي والشماغ بالإضافة لاستخدام ذات العطور.