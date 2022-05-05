شوف كريم سحري لشد البشرة و علاج التجاعيد نهائياً أقوى بوتوكس طبيعي بمكونات من المنزل

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عمر شويل - جدة كريم سحري لشد البشرة و علاج التجاعيد نهائياً أقوى بوتوكس طبيعي بمكونات من المنزل، إليكي سيدتي كيفية تحضير كريم طبيعي مضاد للشيخوخة يزيل التجاعيد ويشد البشرة، وتحضير هذا الكريم سنحتاج إلى الأرز فهو يشد البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما نحتاج إلى القهوة فهي تشد البشرة وتزيل خلايا الجلد الميتة بالإضافة إلى الحليب، فهو يكافح علامات الشيخوخة لاحتوائه على فيتامين د كذلك نحتاج إلى النشا، فهو ينعم البشرة ويزيل البقع الداكنة.

كريم سحري لشد البشرة و علاج التجاعيد

مكونات الكريم :

ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

أقوى بوتوكس طبيعي بمكونات من المنزل

في إناء معدني مناسب أضف الأرز والماء ثم ضع الإناء على النار ويتم طهي الأرز على نار هادئة، مع التقليب من حينٍ لآخر واترك القليل من الماء مع الأرز قبل إطفاء الموقد، ثم ضع الأرز المسلوق في وعاء وقم بطحنه باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، وبعد ذلك قم بتصفية خليط الأرز باستخدام مصفاة لإزالة بقايا الأرز التي لم تطحن والآن حصلنا على كريمة الأرز، احتفظ بهذا الخليط جانباً ومن جانب آخر أضف القهوة سريعة الذوبان في وعاء، ثم أضف الحليب وامزج جيداً حتى تذوب القهوة وبعد ذلك أضف النشا وامزج مجدداً حتى يذوب النشا.

ثم اسكب هذا المزيج في إناء معدني ونرفعه على نار هادئة لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط كريمي، ثم أفرغ هذا الخليط الكريمي في وعاء وأضف إليه مقدار 3 ملاعق كبيرة من كريمة الأرز، ثم اخلط بشكل جيد والآن حصلنا على كريم طبيعي مضاد للتجاعيد يزيل التجاعيد من البشرة وحول العينين، احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوعين.

طريقة تحضير الكريم وتطبيقه على البشرة

ضعي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم طبقيه على بشرة الوجه والرقبة ويمكنك تطبيقه حول العينين، ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقة وبعدها اتركي هذا الكريم على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول الخاص بك ويمكنك تطبيق هذا الكريم كقناع لمدة 30 دقيقة، كرري تطبيق هذا الكريم كل مساء قبل النوم وستحصلين على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول، وتختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة نهائياً.