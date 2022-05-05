نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم الخميس 5 مايو 2022 تخفيضات تصل إلى نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض العثيم اليوم والتي عليها إقبال غير مسبوق في الأيام الأخيرة في كافه فروعها في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث يسعي جميع الأشخاص للاستفادة بالعروض الأسبوعية والعروض اليومية التي تقدمها أسواق عبد لله العثيم دائما وتوفير المال حيث تقدم لهم جميع المستلزمات والأدوات المنزلية والكهربائية بخصومات تصل إلى نصف الثمن في جميع المتاجر والأسواق الخاصة بها.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اليوم كافه أنواع الفواكه الطازجة حيث تقدم العنب والتفاح والكمثري والبطيخ والكمثري والتين والمانجو بأسعار لا تقبل المنافسة ابدا كما تحتوي علي جميع أنواع الخضروات والبقوليات والمعلبات الهامة الغذائية كالحلاوة الطحينية والمربي وأيضا البقوليات كالعدس والفاصوليا واللوبيا والعديد من المواد الغذائية الأخري كالحلويات الشرقية المشكلة والبسكويت والمشروبات وكافه الشاشات التليفزونيه.

مجله عروض العثيم الخميس

يبحث عدد كبير للغايه من خلال متصفح البحث وجل دائما علي عروض العثيم اليوم لمعرفه اجدد العروض اليومية التي تقدمها كي يستفيدوا بها حيث تحتوي علي جميع المشروبات وكافه الأطعمة والأدوات المنزلية المتنوعة بخصومات لا تقبل المنافسة حيث يستمر هذا العرض حتي نهاية الأسبوع القادم في كافه الفروع والأسواق لذالك سارعوا قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض من كافه المتاجر.

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الحلويات والمسرات حيث تقدم في مجله العروض زود كنافه بالمكسرات ومعمول بالتمر وصابون تايد وصابون صحون فيري بلس ليمون بسعر 9.95 ريال سعودي فقط وأرز الوليمة أيضا وزود كعك ساده بسعر 17.50 ريال سعودي وشوكلاته نيوتيلا برطمان بسعر 27 ريال سعودي وزود غريبه وبسكويت جوز الهند أيضا وتورته كبيره.

تشمل عروض العثيم الأسبوعية في يوم الخميس كافه أنواع الجوالات حيث تقدم لعملائها تابلت اكسيد وجوال لافا وتابلت سامسونج وجوال تكنو وشاشه امبيكس وشاشاه سوبر جنرال وتوصيله كهرباء وبطاريه كما تحتوي أيضا عروض العثيم علي صانع طعام وقدر ضغط وخلاط كهبائي وميكرويف كلينك أون بسعر 59 ريال سعودي فقط وغلاية ومقلاه بطاطس وعصاره دوتس 110 لتر والعديد من المنتجات الأخري التي تجدونها في مجله العروض.

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري