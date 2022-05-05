كيف تصبح عبقريا في سبعة أيام فقط لتحقق كل ماتتمناه بسهولة

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خطوات بسيطة لكي تصبح عبقريا، مما لا شك فيه أن تناول الطعام الصحي المفيد يساهم كثيرا في زيادة النشاط والتركيز، وخاصة عند تجنب الأكلات الدسمة التي تتضمن الدهون صعبة الهضم، وأن الإكثار من الأسماك وتناول الأكلات التي تحتوي على الأوميجا ثيري والمكسرات والخضراوات والفاكهة تعمل على زيادة معدل النشاط الذهني والجسدي، كما أنها تمد الجسم بالكامل المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم وإمداد المخ بالطاقة اللازمة، ولكن هناك بعض العوامل الأخرى التي سنتعرف عليها معا في هذا المقال للوصول إلى حد العبقرية.
خطوات بسيطة لكي تصبح عبقريا
العبقرية ستكون أسلوب حياتك بعد قراءة هذا المقال، مع اتباع بعض الخطوات البسيطة التي ستحفز إرادتك وعقلك علي التفكير السليم وأخذ القرارات الصحيحة وهي كالآتي:
- الحفاظ على دفتر ملاحظات وقلم رصاص، وذلك للتدوين اهم الملاحظات التي ستخطر على بالك، لأن الفكرة دائما وليدة اللحظة، وكل ما يخطر على بالك يكون إشارة لتحقيق هدف معين.
- التعلم المستمر من خلال مواصلة التطوير، والسعي وراء كل ماهو جديد ومفيد وخاصة في المجال الذي تستطيع أن تبدع فيه.
- البحث الدائم عن خبرات جديدة لتوسيع إبداعك، والاستفادة من خبرات الآخرين والمعرفة والتعلم من الأخطاء.
- إجراء حوار وهمي كأداة لتطوير الإبداع، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن سماع صوتك كفيل بتسجيل المعلومة وتطويرها بداخلك، وأن كل إنسان لديه القدرة على الإبداع والتطور والتدريب الذاتي.
- أفضل الأفكار الإبداعية تظهر في المناقشات والمنافسات مع الأفكار، حيث أن مناقشة الأفكار والمشاكل التي تواجهك سيساعدك على وجود الحلول المثالية، سواء من الآخرين أو ستقوم بحلها بنفسك عن مناقشتها.
- طرح الأسئلة فهي أصل المعرفة الإبداع.
- الإيجابية وعدم اتخاذ الانتقادات بشكل شخصي، عليك الاستفادة من كل الانتقادات وتوظيفيها لصالحك دائما.
- عمل المقارنات بشكل مستمر وخاصة بين تجاربك وتجارب الآخرين، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات المحيطة بك، واستخدامها للتطوير والمضي قدما.
- الحفاظ على الصحة وتجنب الإجهاد، وأخذ القسط الكافي من الراحة والنوم من ٦ إلي ٨ ساعات، لتجديد الطاقة والحصول على ذهن صافي قادر على التفكير والتركيز في أهداف جديدة كل يوم.
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