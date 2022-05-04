لو عرفتم السر وراء حرق 3 فصوص من لبان الذكر في المنزل لفعلتم هذا الشئ يومياً

تقوم الكثير من ربات المنزل في الآونة الأخيرة بحرق لبان الذكر ولو علمتم سر ذلك لفعلتموه كل يوم وهذا ما سنتكلم عنه حيث اثبتت الدراسات الأخيرة عن فوائد كثيرة للبخار الناتج من لبان الذكر من المساعدة في عملية التنفس حيث يقوم من تنقية الهواء من الروائح السيئة والضارة وبالتالي له تلك الرائحة الذكية وتعطير البيت ويقوم أيضًا بطرد الأرواح الشريرة ويبعد الحسد والسحر فلدى لبان الذكر ميزة قوية وهي عند حرقه يكون له سرعة الانتشار وتغطية الجو بالكامل برائحة ذكية تدوم حتى ٢٤ ساعة بالرائحة النفاذة التي تؤثر بالإيجاب على النفسية وفي السطور التالية سوف نتكلم بإيجاز عن الطريقة وسر حرق لبان الذكر.

طريقة حرق لبان الذكر

تفضل ربات المنزل طريقة معينة في استخدام لبان الذكر في التبخير حتى يكون له فاعلية وفائدة اكيدة.

• استخدام ٤ او ٥ من لبان الذكر.

• استخدام عطور زيتية مميزة حسب الرغبة.

وتقوم ربة المنزل بخلطهم وإشعاله هذه التركيبة وتبخير المنزل

سر حرق لبان الذكر (الفوائد)

توجد فوائد عديدة لحرق لبان الذكر سوف نوضح أهمها خلال تلك النقاط