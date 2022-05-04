نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الجديدة على مقاضي العيد في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم عروضها الجديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك على مئات السلع التموينية والغذائية المختلفة، حيث تتضمن العروض تخفيضات على أنواع اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة أيضاً، حيث توفر مجموعة العثيم باستمرار تخفيضات كبيرة على الفواكه الطازجة من مختلف دول العالم مثل المانجو والعنب والبطيخ والكيوي وغيرها، كما توجد خصومات على الحلوى والشوكولاتة بأنواعها والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز البسمتي، وفيما يلي بعض صفحات مجلة عروض العثيم. عروض أسواق العثيم استمتع بالطعم المميز لعصير البرتقال الطازج بشراء برتقال عصير مقابل 2.95 ريال للكيلو.

بسعر 6.75 ريال اشتري كيلو من التفاح الأحمر الرائع.

مانجو يمني قلب الثور سعر الكيلو الواحد 8.95 ريال سعودي.

مقابل 8.5 ريال فقط يمكنك شراء كيلو من الكمثرى الأمريكية.

مانجو جيزاني سعر الكيلو 7.95 ريال. العثيم مول حلوى بقر لاكسوري المداح وزن 800 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

عسل نحل روستكو جبلي وزن نصف كيلو جرام مقابل 24.95 ريال بدلاً من 42.5 ريال.

مكرونة بيرفيتو وزن 500 جرام سعر الحبة 4.25 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

تونة حدائق كاليفورنيا قطع وزن 170 جرام ثلاث حبات بسعر 11.95 ريال بدلاً من 20.25 ريال. العثيم عبوة بسكويت أوريو تحتوي على 16 حبة وزن 38 جرام احصل عليها بسعر 11.5 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

حفائظ بامبرز تحتوي العبوة على 48 حبة احصل على عبوتين بسعر 116.95 ريال بدلاً من 174.5 ريال سعودي.

شامبو هيد أند شولدرز 400 مل سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال مسموح لكل عميل بشراء ثلاث حبات فقط داخل العرض. أسواق عبد الله العثيم كيلو لحم حاشي بالعظم مقابل 32.95 ريال فقط.

اشتري كيلو من لحم عجل بلدي بالعظم مقابل 44.95 ريال للكيلو.

لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الجديدة على مقاضي العيد - ثقفني

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