شوف عروض لولو هايبر أقوى عروض شهر مايو على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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متوفر هاتف لينوفو كي 15 بلس من الجيل الرابع، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، ويحتوي على رام بسعة 4 جيجا بايت، والعشوائية بسعة 128جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات فهي تتميز بدقة وضوح عالية الدقة فهو يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، ويحتوي على كاميرات خلفية بدقة 8+2+250 ميجا بكسل. بسعر 649 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي، ووفر 150 ريال. أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية خصم 50 ريال على عصارة أيكون متعددة الوظائف بالإضافة إلى خلاط 5 في 1، بسعر 249 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي، ووفر 50 ريال.

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