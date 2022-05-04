نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير مستمرة من لولو الشرقية على الأحتياجات المنزلية الضرورية في المقال التالي
وتستمر عروض التوفير من lulu هايبر ماركت، وعلى مدار شهر مايو تتجدد العروض الأسبوعية وتقدم أفضل ما لديها من جمع الطلبات التى يبحث عنها الجميع من بين العروض وتوفر لهم أحتياجتهم، ومازالت تقدم عروض مؤقتة لمدة أربع أيام على السلع التموينية كالاسماك والمجمدات، وتوفر لكم فواكه طازجة متنوعة داخل عرض الأربع أيام، وتوفر لعشاق اللحوم تشكيلة متنوعة من اللحوم المحلية والمستوردة من أكثر من عشر دول مختلفة.
عروض التوفير مستمرة من لولو الشرقية على الأحتياجات المنزلية الضرورية
توفر أيضاً وجبات شهية ولا تنسى التحليه يوجد تشكيلة رائعة من الحلويات تقدم خصم رائع يتفاجئ به جميع عملاها، وي جد أيضاً بالعرض مكسرات مشكلة، كما ت فر مجموعة من الأطعمة الصحية المختلفة، سارعوا بشراء أحتياجتكم قبل نفاذ الكمية.
عروض البقالة والسلع التمونية من هايبر LuLu الشرقية
- سمك البارامندي سعر الكيلو 20.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال وفر 9.05 ريال.
- كرتونة دجاج مجمد من الوطنية 10 حبات × 500 جرام وزن الحبة، سعر الحبة 70.95 ريال بدلاً من 87.95 ريال وفر 17.00ريال.
- كيس أرز أبيض بسمتي من المحروس / سنابل ستايل، وزن الحبة الواحدة 10 كيلو، بسعر 54.95 ريال بدلاً من 75.85 ريال وفر 20.90 ريال.
- كيس مسحوق غسيل برسيل متنوع وزن الحبة 6.8 كيلو بسعر 42.90 ريال بدلاً من 59.95 ريال وفر 17.05 ريال.
- زيت الذرة من عافية وزن الحبة 2.9 لتر، بسعر 43.95 ريال.
عروض الفواكه والأسماك الطازجة من LuLu الشرقية
- توت أزرق بري مغربي / مكسيكي وزن العبوة 125 جرام، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال وفر 3.80 ريال.
- بطيخ مصري سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال وفر 3.00 ريال.
- رمان أحمر هندي سعر الكيلو 12.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال وفر 7.00 ريال.
- سمك هامور أبيض سعر الكيلو 39.90 ريال بدلاً من 49.90 ريال وفر 10.00 ريال.
- سمك سلفر بارا سعر الكيلو 6.90 ريال بدلاً من 9.95 ريال وفر 3.05 ريال.
- روبيان مزارع طازج سعر الكيلو 20.90 ريال بدلاً من 26.95 ريال وفر 6.05 ريال.
مجموعة مختلفة من اللحوم المشكلة
- لحم عجل هندي الربع الأمامي للكيلو بسعر 31.90 ريال بدلاً من 43.95 ريال وفر 12.05 ريال.
- لحم كتف بقري باكستاني سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 9.00 ريال.
- لبنه هنجاري سعر الكيلو 21.90 ريال بدلاً من 30.00 ريال وفر 8.10 ريال.
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