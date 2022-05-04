شوف عروض العيد من أسواق العثيم إلكترونيات وجوالات بتخفيضات هائلة othaim offers

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مجموعة جديدة وممتازة من العروض والتخفيضات تعرضها أسواق عبد الله العثيم ضمن عروض العثيم الأسبوعية بمناسبة عيد الفطر المبارك، تتضمن العروض خصومات كبيرة على التجهيزات الإلكترونية من أجهزة الطهي والأجهزة الكهربية، كما توجد تخفيضات على الجوالات والملابس ومعدات الشوي المختلفة، كما توجد تخفيضات على ألعاب الأطفال بمناسبة العيد لتقديمها هدايا للأطفال خلال أيام العيد. عروض العثيم احصل على جوال تكنو كي جي 7ن سعة 128 جيجا بايت مقابل 655 ريال سعودي فقط، يحتوي على رامات 4 جيجا بايت ويدعم الجيل الرابع، مقاس الشاشة 6.5 بوصة.

هاتف تكنو سي اتش6 ان بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت ورامات 6 جيجا بايت، يدعم الجيل الرابع من الشبكات مقابل 805 ريال.

جوال اي تيل اي 661 سعة 326 جيجا مقاس الشاشة 6.6 بوصة مقابل 355 ريال سعودي.

اشتري جوال تكنو كي جي 8 سعة 128 جيجا بشاشة مقاس 6.8 جيجا ورامات 4 جيجا مقابل 705 ريال فقط. مقلاة بطاطس كهربية جي في سي 7 لتر مقابل 279 ريال بدلاً من 359 ريال سعودي.

قدر ضغط كولين الكهربي 10 لترات مقابل 369 ريال بدلاً من 439 ريال.

احصل على قدر ضغط السيف الكهربائي بسعر 265 ريال بدلا من 382 ريال. تخفيضات العثيم شاشة سوبر جنرال ال أي دي 42 بوصة مقابل 769 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

بسعر 1269 ريال بدلاً من 1499 ريال تستطيع شراء شاشة امبيكس سمارت 50 بوصة.

احصل على خصم بقيمة مائة وخمسين ريال سعودي عند طلب شاشة ارو ال اي دي 32 بوصة مقابل 409 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي. العثيم مول اشتري شراشف نفرين مقابل 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال، أو بسعر 34.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال للشرشف مقاس كبير، أو شرشف لنفر مقابل 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

احصل على تيشرت رجالي منوع مقابل 24.95 ريال للحبة بدلاً من 29.95 ريال.

بسعر 39.95 ريال فقط بدلاً من 49.95 ريال يمكنك شراء تيشرت بولو رجالي منوع .

قميص رجالي كاجوال منوع سعر الحبة 34.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

بنطلون جينز رجالي سعر الحبة 24.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

احصل على بنطلون رجالي كاجوال منوع بسعر 34.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال. أسواق العثيم طقم قدور كيتشنجر جرانيت مكون من 12 حبة بسعر 189 ريال بدلاً من 268.34 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العيد من أسواق العثيم إلكترونيات وجوالات بتخفيضات هائلة othaim offers - ثقفني

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