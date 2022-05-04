شوف عروض بنده الأسبوعية اقوى عروض عيد الفطر خصم 50% حتى نفاذ الكمية تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده من الشركات الحريصة على أن تقدم وتمنح أروع العروض معها الخصومات الكبيرة المصاحبة للعروض القوية والمذهلة جدًا، فيمكن أن يتم العرض والمنح لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية، حيث أن شركة بنده قد نالت واستحوذت عدة توزيعات رئيسية وصلت إلى أربعة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة تمتلك ستمائة شاحنة حتى توصل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية.

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عروض بنده الأسبوعية

سوق بنده يكون من أكبر الأسواق القوية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يتواجد ويتوافر فيه كافة السلع الغذائي والغير غذائية من جميع المنتجات والسلع التي يحتاجها ويرغب بها كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك العروض التي منحها وقدمها السوق بجودة كبيرة ورائعة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذا الهايبر يقدم ويعطي تلك العروض والخصومات بسعر يتناسب مع كل فرد بالسعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 1 + 1 من بسكويت للشاي من النوع أولكر مقدار 12 * 80 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 9 جرام من الشوربة نوعها ماجي عدد 8 قطع تكون بسعر 19.95 بدلًا من 39.60 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 114 جرام من الزيتون نوعه كوبوليفا عدد 5 قطع يكون بسعر 19.95 بدلًا من 38.75 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الشهرية 160 جرام من رقائق سبرينج رول نوعها وليمة عدد 5 قطع يكون بسعر 9.95 بدلًا من 39.75 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من كتف الخروف الروماني يكون 57.95 بدلًا من 70.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية الخروف الروماني مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 56.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من الفخذ الخروف نوعه روماني يكون 58.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الشهرية