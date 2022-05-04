شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% بقي ثلاث ايام على العرض تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية، تكون شركة بنده من الشركات الحريصة على تقديم وإعطاء أروع الخصومات الكبيرة التي تصاحبها العروض القوية والمذهلة جدًا، فيمكن أن تقدم وتعرض تلك الخصومات والعروض أما أن تكون يومية أو تكون أسبوعية، حيث أن شركة بنده استطاعت أن تنال وتستحوذ على عدة توزيعات رئيسية التي تم وصولها إلى أربعة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الشركة تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية.
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عروض بنده الأسبوعية
سوق بنده يكون من أكبر الأسواق القوية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يتواجد ويتوافر فيه كل المستلزمات الغذائية والغير غذائية التي يحتاجها ويرغب بها كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الخصومات والعروض التي تم تقديمها بالجودة الكبيرة والرائعة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن الهايبر يعطي تلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يناسب كل فرد في السعودية.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من التفاح أمبروسيا يكون 5.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 12 * 20 جرام ميني سويس رول بالحشوة عدد اثنان قطعة تكون بسعر 10.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية اثنان قطعة من الكرواسون سفن دايز بحشوة الفراولة مقدار 5 + 1 * 55 جرام تكون بسعر 11 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- خصومات بنده الأسبوعية 25 جرام من كرواسون ميني بالجبنة عدد 10 قطع تكون بسعر 11.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية منشفة الحمام مقدار 70 * 140 سم تكون بسعر 35 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية هاتف من النوع ريدمي نوت 11 يكون بسعر 719 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية هاتف من النوع تي سي إل 20 سعة 256 جيجابايت 8 جي رام يكون بسعر 849 بدلًا من 1199 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- خصومات بنده اليوم سعر الهاتف من النوع شاومي ريد مي نوت 10 اس حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام يكون 899 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية سعر الهاتف من النوع شاومي 11 لايت 8 بلس حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام يكون 1399 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية هاتف من النوع أوبو أي 55 حجم 128 جيجابايت 4 جي رام يكون بسعر 849 ريال سعودي.
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