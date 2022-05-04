شوف وتستمر عروض العثيم هايبر ماركت للعيد othaim market

تنزيلات وخصومات مميزة جداً على أسعار كثير من المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية في كل فروع العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، ولديهم كثير من السلع والمنتجات المختلفة، حيث يقدم الماركت مجموعة مميزة من العروض تزامنا مع جميع المناسبات، وسوف نوضح لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني تفاصيل أحدث عروض العثيم.

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية Al othaim

توجد عدة خصومات خاصة اليوم ولفترة محدودة بكافة فروع العثيم هايبر ماركت بمدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر بسكويت الشاي من فيكتو، وخصم آخر منهم على سعر موقة الدجاج من ماجي، كما لديهم خصم مميز على سعر معمول فيكتو شوكو وبندق، وغيرهم من خصومات على أسعار معمول هالي بالتمر.

تنزيلات خاصة وعروض حصرية بكل فروع العثيم هايبر ماركت لفترة محدودة

لفترة محدودة بكل فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر شوربة كويكر بالشوفان الابيض، وخصم آخر منهم على سعر أرز تاج محل البسمتي البنجابي، وخصم آخر منهم على سعر كريمة دريم ويب، وتنزيل مميز آخر بالفروع على أسعار بسكويت الشاي من أولكر، وكذلك الخصم الخاص منهم على سعر تونة قودي الخفيفة بالملح والماء، وعرض آخر منهم على سعر قهوة البن الهرري باشنجر بحجم 5 كجم.

تنزيلات خاصة وعروض مميزة لفترة محدودة بكل فروع الماركت

توجد تنزيلات مميزة عديدة على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات بسكويت اولكر الطعم المميز الخفيف، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار كوكيز فيكتو بالزبدة، وعلى سعر البطيخ المحلي، وخصومات أخرى منهم على باقي انواع الفواكه الطازجة كالتوت البري، والتمر، وخصومات أخرى منهم على أسعار الأناناس الاستوائي، كما بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار أنواع مختلفة من حلويات العيد المصرية كالكحك، والبسكويت، وخصومات أخرى منهم على أسعار تنزيلات حصرية متنوعة على أسعار كثير من حلوى الاطفال والأيس كريم بأنواعه المختلفة التقليدية والحديثة، وخصومات أخرى عديدة على المنتجات الغذائية.