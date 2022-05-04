نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 46% حتى نهاية مايو 2022 على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 46% حتى نهاية مايو 2022 على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر ال جي غسالة صحون 9 برامج باللون الأبيض بسعر 3299 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي جلاية صحون بخار 14 مكان للتخزين 10 برامج باللون الفضي بسعر 4299 ريال بدلاً من 6099 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 206 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى حتى نهاية مايو.

خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر ال جي غسالة صحون 14 مكان تخزين الرف الذكي واي فاي باللون الفضي بسعر 3899 ريال بدلاً من 5599 ريال خصم 30%، ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مايو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى جورنيا غساله الاطباق مدمج بالكامل 16 إعداداً للمكان 5 درجات بسعر 2999 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 46% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مايو 2022

يتوفر توشيبا ثلاجة 19.6 قدم إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 3499 ريال بدلاً من 4849 ريال خصم 28%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مايو 2022 توشيبا ثلاجة 21.5 قدم إنفيرتر ستانلس ستيل بسعر 4299 ريال بدلاً من 5799 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 206 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر عرض خاص على باناسونيك ثلاجة 13.1 قدم باللون الأبيض بسعر 2989 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 143 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات ربع الثمن اكسترا الكبرى هاير ثلاجة باب جانب باب سعة 17.8 قدم 504 لتر إنفيرتر باللون الأسود بسعر 3699 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 26% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 177 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر عرض خاص على تي سي إل تليفزيون 55 بوصة سمارت تي في بسعر 2879 ريال، ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مايو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 138 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7499 ريال بدلاً من 12499 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 359 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا الكبرى مايو 2022

يتوفر شارب تليفزيون 50 بوصة سمارت تي في بسعر 1999 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 43%، ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سوني تلفزيون 43 بوصة فائق الوضوح بسعر 2199 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 41% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى حتى نهاية مايو.