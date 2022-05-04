نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدق.. تبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار بطريقة سحرية فى المنزل فى 3 دقائق ومش هتروح للدكتور تانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة لن تصدق.. تبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار ، نقدم لكم عبر موقعنا المتميز أفضل الطرق الطبيعية والوصفات السحرية التي تعمل على تبيض الأسنان وإزالة الاصفرار والبقع والجير الذي يتراكم على الأسنان ويضعفها، فالاهتمام بالأسنان يجب أن تكون من أولويات كل شخص فالبعض يعتقد أن الفتيات والسيدات هن فقط من يهتم بأسنانهم ولكن أصبح الشباب والرجال يهتمون بها.

مما جعلنا نقدم إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تمتلك عناصر مهمة جداً للأسنان وتجعلها ناصعة البياض وخالية من الأوساخ والاصفرار والجير.

لن تصدق.. تبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار

يوجد الكثير من المكونات التي تستخدم لتبيض الأسنان وتنظيفها والتخلص من الجير المتراكم عليها ومن ضمنها التالي:

وصفة صودا الخبز وعصير الليمون

من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مركبات تعمل على تبيض الأسنان وإزالة البقع الصفراء والجير وتستخدم عن طريق خلق مقدار بسيط من صودا الخبز وقليل من عصير الليمون ومن ثم يتم وضع القليل من الخليط على فرشاة الأسنان ثم يتم فرك الأسنان برفق لبضعة دقائق ومن بعدها يتم غسيل الأسنان والفم كالمعتاد.

وصفة الفراولة وبيكربونات الصودا

الفراولة من الفاكهة التي تعمل على تبيض الأسنان وتنظيفها فقط يتم إحضار حبات الفراولة ويتم هرسها جيداً ومن ثم يضاف 2/1 ملعقة صغيرة من مسحوق بيكربونات الصودا، ويتم فرك الأسنان بالخليط لمدة 5 دقائق.

للحصول على نتائج فعالة يتوجب الاستمرار في استخدام الخليط مرة واحدة في الأسبوع فهي تساعد على التخلص من الجير والأوساخ العالقة بها.

وصفة عصير الليمون

يحتوي الليمون على خصائص لها نتائج ممتازة في تبيض الأسنان وإزالة الجير وعلى الرغم من ذلك لا يمكن أن يتم استخدام الأحماض كثيراً لأن لها تأثير ضار على مينة الأسنان.

عليم بخلط 2/1 كوب من عصير الليمون مع 2/1 كوب من الماء الفاتر، بعدها يتم استخدام الخليط مثل المضمضة كل يوم ولمدة 5 دقائق وبعد الاستخدام بانتظام سوف تلاحظين النتائج.

وصفة زيت الزيتون

من أشهر الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تبيض الأسنان واستخدامها سهل جداً فقط يتم غمر قطعة من القطن في قليل من زيت الزيتون ويتم دعك الأسنان بها، كما يفضل أن يستخدم كالمضمضة لأن هذه الطريقة تساعد على تقوية اللثة وتخفف نزيف الأسنان.