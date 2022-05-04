ملعقة واحدة كالسحر للقضاء على الحشرات والصراصير والناموس نهائياً بلا عودة بدون تكاليف بسرعة البرق

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عمر شويل - جدة ملعقة واحدة كالسحر للقضاء على الحشرات ، تعتبر الحشرات من أسوأ الكائنات الحية التي تنتشر في المنازل مع بداية فصل الصيف، كما أن الحشرات وتحديداً الصراصير تنمو وتتكاثر في بيئة رطبة ومظلمة، ودائماً تتوغل في الأماكن لتبحث عن الطعام، ولكن لا تقبل أي سيدة منزل بوجودها وتقوم بتجربة الكثير من الأشياء حتى تتخلص منها بشكل نهائي.

واليوم حرصنا أن نأتي لك سيدتي بكثير من الطرق المختلفة والتي لا تترك أي آثار سلبية على صحة الإنسان وعليكم بمتابعتنا الآن لمعرفة الأفضل.

ملعقة واحدة كالسحر للقضاء على الحشرات

يوجد العديد من الطرق الطبيعية التي تستخدم لمكافحة الحشرات والصراصير والتي لا تأثر على أي شخص في المنزل ومنها التالي:

الخل للقضاء على الحشرات والصراصير

يعتقد البعض أن الخل من المكونات التي تستخدم فقط في تحضير الأطعمة فقط ولكن الخل مكون مهم وأساسي في كثير من الأمور المنزلية كالتنظيف والتطهير وأيضاً يستخدم في القضاء على الحشرات الزاحفة وتحديداً الصراصير.

من الممكن أن يتم عمل خليط من الخل وصابون الاستحمام وقليل من الماء ثم يتم رش الخليط على الحشرات والأماكن المنتشرة به، كما يمكن أن يتم وضع الخل في زجاجة بخاخ ورشه بشكل مباشر على الحشرات.

وصفات لقتل الحشرات

يوجد الكثير من الطرق المختلفة التي تستخدم في القضاء على الصراصير وباقي أنواع الحشرات ومنها:

حمض اليوريك والسكر

من الطرق السهلة والبسيطة التي تستخدم للقضاء على الحشرات بشكل نهائي بهذه الطريقة:

يتم خلط بودرة حمض البوريك مع السكر ومن ثم البدء في توزيع الخليط على الأماكن التي يخرج منها الصراصير، كالحمام والمطبخ والبلوعات.

كما يمكن أن يتم وضع الخليط على النوافذ والفتحات والثقوب.

حيث أن حمض البوريكمن المواد الفعالة والآمنة وتساعد على قتل الحشرات والصراصير.

السوائل الحمضية

مثل عصير البرتقال وعصير الليمون فأغلب الحشرات تكره رائحة الليمون بالتحديد.

لذا يمكن القيام بعمل عصير من قشر الليمون ومن ثم يتم توزيعه في المنزل.

فهو يساعد على التخلص من النمل والبعوض والصراصير بالإضافة إلى أنه يترك رائحة جميلة بجميع أركان المنزل.

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