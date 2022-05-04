نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للحشرات.. مكون جبار ضعيه في المطبخ للتخلص من الصراصير والنمل والناموس نهائيا بدون مواد كيميائية في المقال التالي
مع اقتراب فصل الصيف تنتشر الآفات والحشرات مثل الصراصير والناموس والنمل وهذه من أكثر الأمور المزعجة لدى ربات المنازل التي تبحث عن طرق مختلفة للتخلص منها ومن الطرق المتداولة للتخلص من الحشرات هو استخدام المبيدات الحشرية ولكنها تمثل خطرًا كبيرًا على الكبار بوجه عام والأطفال بوجه خاص وهناك بعض الطرق السهلة التي تساعد في التخلص من الحشرات ومن أشهرها الليمون حيث يعتبر الليمون من الأحماض القوية جدًا التي تكرهه الحشرات حيث تحب الحشرات الأوساط المتعادلة لكي تنمو وتنتشر وسوف نتناول خلال هذا المقال استخدام الليمون للقضاء على الحشرات الموجودة في المطبخ والحمامات ومع اقتراب فصل الصيف.
استخدام الليمون للقضاء على الحشرات
يعتبر الليمون من المواد التي تساعد في القضاء على الحشرات الليلية وخاصة في فصل الصيف وسنتناول طريقة استخدام الليمون في القضاء على الحشرات
المكونات
- ماء.
- ليمون.
طريقة التحضير
- نقوم بعصر نصف كوب من الليمون.
- نقوم بتخفيفه بالماء ووضعه في بخاخة ونقوم برجه جيدًا
- ونقوم برش الأركان والغرف وأماكن تواجد الحشرات.
- يمكن رش هذا المكون مرة أو مرتين وسوف نلاحظ اختفاء تلك الحشرات تمامًا.
بعض التعليمات لمنع تواجد الحشرات في المنزل
هناك بعض الإرشادات والتعليمات التي نقوم بها للتخلص من الحشرات والآفات الضارة التي يمكن اتباعها والتي يجب التنويه عنها ومن أهمها
- سد الثقوب والثغور المتواجدة في المنزل والتي يعيش بها النمل.
- سد البلاعات الموجودة في المنزل التي يخرج منها الصراصير.
- زرعة بعض الفواكه التي يكرهها الناموس مثل التين والليمون.
- عدم زراعة النباتات التي يحبها الناموس أو زراعتها في أماكن بعيدة عن المنزل مثل الريحان والنعناع.
- استخدام مكون الليمون ورشه في الأركان في الغرف.
- عدم ترك أي بقايا طعام في المطبخ التي يمكن أن تسبب انتشار النمل.
- الاحتفاظ بالسكر والخبز في الثلاجة حيث يعتبر كل منهما من أكثر الأكلات التي تجذب النمل.
- جعل الجو غير ملائم لتواجد الحشرات حيث تحب الحشرات درجة الحرارة العالية فيمكن طردها عن طريق تشغيل المراوح أو التكييفات.
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