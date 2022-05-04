شوف عروض العثيم “عروض العيد” بخصومات تصل إلى 50% حتى 10 مايو 2022م

عروض العثيم “عروض العيد”، بمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى العروض الترويجية على المنتجات المختلفة ، وهناك الكثير من المواطنين بالمملكة ينتظرون عروض العثيم الأسبوعية حيث تصل قيمة الخصومات فيها إلى 50% على مختلف المنتجات من مواد غذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية وغيرها، وتحرص دائماً أسواق العثيم على تلبية احتياجات المواطنين من مستلزمات المنزل وغيرها بأسعار متفاوتة احتفالاً بعيد الفطر لتناسب جميع الأذواق والمستويات، ويمكن متابعة هذه العروض من خلال زيارة فروع العثيم أو من خلال تصفح البروشور الخاص بالعروض اونلاين.

عروض العثيم “عروض العيد” بخصومات تصل إلى 50% حتى 10 مايو 2022م

تقدم أسواق العثيم أحدث وأقوى العروض الحصرية خلال عيد الفطر المبارك والتي تسري حتي 10 مايو 2022 أو حتي نفاذ الكمية، ومن أهم عروض أسواق العثيم مايلي:

لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 55.95 ريال سعودي، سعر كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي، لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي، تدخل اللحوم في العديد من الوصفات الشهية كما أن لها الكثير من الفوائد.

تمر جالكسي سعر الكرتونة 39.95 ريال سعودى، سعر كيلو تمر تمارا سكري رطب 13.95 ريال سعودي، تمر خلاص الهرج سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي، يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم، فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمي لإحتوائه على مجموعة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان، يحافظ على نسبة اتزان السوائل في الجسم لإحتوائه على البوتاسيوم وهذا يسيطر على ضغط الدم.

أسواق عبدالله العثيم بالسعودية

تأتي أسواق العثيم بالمملكة في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد بنده، ويمتلك هذه الأسواق عبدالله صالح العثيم و شركة العثيم القابضة ومساهمون ، تعمل أسواق العثيم في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك، يقع المقر الرئيسي لها بالرياض وتمتلك مايقرب من 180 فرع بالمملكة العربية السعودية يتنوع مابين سوبر ماركت و هايبر ماركت و ركن وهناك الكثير من الشركات التابعة لها.