شوف كريم ليلي سحري يزيل الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين في 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كريم ليلي سحري يزيل الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين في 3 أيام فقط، إليكي سيدتي كيفية صنع كريم ليلي ضد التجاعيد حول العين وترهل الجفون، هذا الكريم يعمل على علاج الدوائر الداكنة و الأكياس تحت العينين، وتحضيره سنحتاج إلى الفازلين فهو مرطب رائع للبشرة كما نحتاج إلى زيت جوز الهند فهو يؤخر ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى العسل فهو يحارب شيخوخة البشرة المبكرة والتجاعيد كذلك نحتاج إلى زيت الزيتون، فهو يعالج الأكياس والهالات السوداء حول العين كما نحتاج إلى جل الألوفيرا فهو يزيل التجاعيد حول العينين و ترهل الجفون.

كريم ليلي سحري يزيل الهالات السوداء

مكونات الكريم :

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

علاج تجاعيد حول العينين في 3 أيام فقط

ضع مقدار الفازلين في وعاء ثم أضف إليه زيت جوز الهند والعسل مع إضافة زيت الزيتون، ثم قم بتذويب المكونات في حمام مائي ساخن وبعد ذلك أضف جل الألوفيرا إلى المزيج، ثم اخلط جيداً حتى تحصل على خليط كريمي وبعد ذلك احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية حيث يبقى هذا الكريم صالح للاستخدام لفترة طويلة.

طريقة تحضير الكريم وتطبيقه

طبقي هذا الكريم في المساء طبقيه حول العينين وعلى الجفون ثم دلكي بحركات دائرية لطيفة حتى يتم امتصاص الكريم، ثم اتركيه حول العينين طوال الليل وفي الصباح اغسلي عينيك جيداً، ولافضل النتائج طبقي هذا الكريم يومياً قبل النوم وفي 3 أيام ستختفي الدوائر الداكنة والأكياس تحت العينين، أيضاً ستختفي التجاعيد و ترهل الجفون.

ويمكنك أيضاً إستخدام هذا المحلول للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين، خذ 2 حبة جزر وقم بإزالة القشرة الخارجية ثم قم ببشرتها باستخدام مبشرة، لكي تحصل على مبشور الجزر وبعد ذلك استخراج عصير الجزر بتصفية المبشور بواسطة قطعة قماش خفيفة، وبعدها أضف ملعقة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من زيت اللوز إلي عصير الجزر ثم امزج جيداً، وبعد ذلك ضع المحلول في قنينة بخاخ ثم رشي المحلول جيداً على بشرة وجهك، ثم دلكي بشرتك جيداً حتى تمتص المحلول وبعد ذلك اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك، استخدمي هذا المحلول 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.