شوف عروض جديدة وقوية في هايبر بنده السعودية على جميع المنتجات

يقدم هايبر بنده السعودية أروع العروض والخصومات والهدايا على جميع المنتجات التي يقوم ببيعها سواء ألبان أو لحوم أو منظفات وغيرهم من السلع، لكي يتيح فرصة لكل الأشخاص لشراء احتياجاتهم لعيد الفطر المبارك، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض هايبر بنده السعودية.

عروض بنده السعودية المميزة اليوم

خليط زبدة فونتا بيور غير مملحة وزنها كيلو، وجبنة موزاريلا ديلي ديري وزنها كيلو، وجوز امريكا، ومكسرات مشكلة عادي، ولوز صنوبري، وبن هرري محمص، ومشكل لايت، وعبوة كرواسون سفن دايز تحتوي علي ست حبات وزن الواحدة 55 جرام، وكيس خبز البطاطا من يومي وزنه 260 جرام، وخبز بلومر بالحبوب الأمراء، وعبوة حشوة التفاح بالقرفة سفن دايز تحتوي على 6 أكياس وزن الواحد 330 جرام، وجبنة رومي من تشيزا لاند، وجبن شيدر من ويكسفورد، وجبن أبيض فيتا، وجبن أبيض من دمياطي، ومرتديلا قليلة الدسم بقري بالزيتون وسادة، زيتون اليسا شرائح أخضر وأسود، ومربى التوت الشامي، ومربى المشمش الطبيعي، ومخلل مشكل وزيتون، وزيتون أسود من اسبانيا، وحلاوة طحينية ماركة الخروف، وكيس خبز أبيض من لوزين للسندوتش وزنه 600 جرام.

خصومات هايبر بنده السعودية الرائعة هذا الأسبوع

وتحتوي العروض على علبة جبنة مثلثات تحتوي على عشر حبات من أبو الولد وزن الواحدة 120 جرام، وعبوة حليب ابو قوس محلي ومكثف وزنها 397 جرام، وبرطمان عسل طبيعي رشوف وزنه نصف كيلو، وبرطمان عسل النحل لنجليز الصافي وزنه نصف كيلو، وعبوة حليب ابو قوس المبخر وزنها 133 مل، وعبوة قهوة من ذوق عربية وزنها 250 جرام، وعبوة قهوة كواليتا أورو وزنها ربع كيلو، وعبوة قهوة روسا لافازا وزنها ربع كيلو، وكرواسون فرنسي، وخبز كبير أبيض من باجيت، وخبز بريوش توست من لوزين وزنه 320 جرام، وكيس شابورة عشرة الحبوب من الطحان وزنه 300 جرام، وخبز عجين مخمر، وكيك انجليزي باللوز، وكيك انجليزي بالفانيلا، وعبوة بيتي فور مشكلة وزنها كيلو، وبسكويت مصري، وسمسمية، ولوزية، وجوز الهند، وشكولاتة بالبسكويت، وشكولاتة بالبندق، وشكولاتة بالحليب، وشكولاتة بموكا، وتشيز كيك بالتوت، وتشيز كيك بالطحينية، وتشيز كيك بكريمة البندق، وكيك الهيل، وجبنة بطاطس وكتكو وزنها 300 جرام.