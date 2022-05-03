شوف عروض اكسترا حتى نهاية مايو على الأجهزة والشاشات وتخفيضات مذهلة بمناسبة العيد

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا حتى نهاية مايو على الأجهزة والشاشات وتخفيضات مذهلة بمناسبة العيد، يتوفر دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 11 كيلو / تجفيف سعة 7 كيلو إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 4299 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 206 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر توشيبا غسالة حوضين سعة 8 كيلو باللون الأبيض بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر اكسترا الكبرى مايو 2022.

عروض اكسترا على الأجهزة مايو 2022

يتوفر عرض خاص على هيتاشي غسالة يتم تعبئتها من الأعلى سعة 22 كيلو إنفيرتر ستانلس إستيل بسعر 5699 ريال، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 273 ريال لمدة 36 شهراً، كما يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك مايو 2022 عرض خاص على ال جي مايكرويف شواية سعة 42 لتر باللون الرمادي بسعر 1299 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً.

تخفيضات عيد الفطر المبارك

يتوفر عرض خاص على ال جي ميكرويف سعة 42 لتر سولو ستانلس ستيل تصميم نحيف باب زجاجي ستانلس أسود بسعر 1099 ريال، ضمن عروض عيد الفطر اكسترا الكبرى مايو 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جري مكيف جداري سعة 31800 وحدة واي فاي كومبريسور روتاري حار بارد بسعر 5399 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 258 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر جري مكيف دولابي سعة 51000 وحدة إنفيرتر واي فاي بارد بسعر 9999 ريال بدلاً من 11999 ريال خصم 17%، ضمن عروض عيد الفطر المبارك مايو 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سوني تليفزيون 43 بوصة فائق الوضوح بسعر 2199 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تليفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7499 ريال بدلاً من 12499 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 359 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هومز تليفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2199 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر اكسترا الكبرى مايو 2022.