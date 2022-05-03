شوف خصومات بنده اليومية عروض عيد الفطر خصم 50% لفترة محدودة تسوق الآن

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خصومات بنده اليومية، شركة بنده تكون من إحدى الشركات التي أنشئت في سنة 1970، فهي تعد من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا صارت الشركة من الشركات التي تختص في السوق التجاري وذلك لبيع كل المستحضرات والمنتجات الغذائية والغير غذائية أيضًا، وبعد ذلك تم انتشارها بشكل كبير حتى أصبحت من أشهر الشركات في هذا المجال عند تواجد الكثير من المجموعات التي تخص صافولا والتي كانت تمتلكها من آخر القرن رقم 20 حتى هذا اليوم.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 50% تسوق الآن
خصومات بنده اليومية
يكون سوق بنده متوفر ومتواجد به كل العروض الكبيرة والرائعة معها أكبر وأقوى الخصومات وهذا يحدث بإستمرار، حيث أن السوق يعمل على تقديم ومنح تلك الخصومات والعروض كل يوم وكذلك كل أسبوع إلى جميع عملاء سوق بنده، كما أن الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية يترقبون أكبر وأقوى الخصومات والعروض التي يوفرها الهايبر بالأسعار التي تتناسب مع كل شخص.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده اليوم سعر قطع الشوكولاتة باللبن من النوع كوانتا ادور مقدار 300 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 15.25 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية 5 كيلو جرام من القمح الطازج نوعه بيكر يكون بسعر 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده الشهرية 200 جرام من خليط البانكيك بالشوكولاتة من النوع بيتي كروكر يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 24 * 450 جرام من الفول المدمس من النوع حدائق كاليفورنيا يكون بسعر 59.95 بدلًا من 85 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- تنزيلات بنده اليومية كريم المرطب الوردي من النوع دوف مقدار 4 * 135 جرام تكون بسعر 17.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من المحار الأسود يكون 32.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من الحبار يكون 33.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
تنزيلات بنده الأسبوعية
- تخفيضات بنده الأسبوعية مقدار كيلو جرام من السردين يكون 5.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية مقدار كيلو جرام من الجوز الأمريكي يكون بسعر 54.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من الفول الحب المصري يكون 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 2 + 1 من حمص الحب فرشلي مقدار 580 جرام تكون بسعر 13.90 بدلًا من 20.85 ريال سعودي.
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