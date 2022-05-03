نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60 % على جميع المنتجات في المقال التالي

يقوم هايبر بنده مع اقتراب عيد الأم وشهر رمضان الكريم بوضع العروض الرائعة والمذهلة لشد الزبائن وجذبه حيث تبدأ عروض بندا من يوم 17 مارس إلى يوم 5 أبريل لعام 2022 وسوف نقدم في هذا المقال أهم العروض التي يقدمها هايبر بندا للمواطن. عروض بنده الأسبوعية عروض على المأكولات. وضع تخفيض على ٣ علب فودي لتصل إلى ١٤.٩٥ جنيه.

٦ باكينج باودر رياض فود ب ٩.٩٥ جنيه.

٣ شوربة ماجي ب ١٩.٩٥ جنيه.

٣ سميد تاك ب ١٩.٩٥جنيه.

مكعبات ورقة الدجاج 20جم عددها ٢٤ مرقة ب ١٣.٩٥.

كيلو لوز صنوبري يصل إلى ٥٤.٥٩ جنيه.

كيلو سميد خشن إمارتي ب ٦.٧٧ جنيه.

5حبات من الكرواسون الفرنسي ب 17.95 جنيه.

٥ حبات من الكرواسون بالشكولاتة ب ١٤.٣٥.

1٢قطعة من الكب كيك ب 15.95.

كيك إنجليزي بالفانيلا ب ٥.٩٥ جنيه.

تورتيلا ميني ب ٧.٩٥.

علبة ايس كريم سعودي ب ٢٢.٩٥ جنيه.

سبانخ السنبلة ٤٠٠ جرام ب ٩.٩٥ جنيه.

دجاج مفروم ٤٠٠ جرام ب ١٠.٩٥ جنيه.

خضروات جود فود ب ٥.٩٥ جنيه.

دونات يومي 4 حبات ب ١٩.٩٥ جنيه.

٣ كاتشب الطماطم ٣٤٠جرام ب ٩.٩٥ جنيه.

صلصة الصويا ٧٠٠ ملي ب ٩.٩٥ جنيه.

مياه بيرين 2كرتونة ب ٣٦.٩٥ جنيه.

شطة حارة ٣ كيلو ب ١٢.٢٥ جنيه.

خل أبيض ٣.٧ لتر ب ١٢.٩٥ جنيه.

كاتشب طماطم 3 كيلو ب ١٢.٩٥ جنيه.

كيلو زبيب ذهبي ب ١٥.٩٥جنيه. عروض على المنظفات. مسحوق غسيل اريال ٣ كيلو ب ٤٣.٦٥ جنيه.

منظف برسيل باور جل ٧ كيلو ٥٦.٩٥. جنيه.

مسحوق غسيل اريال ٤ كيلو ب٩٤.٥٦ جنيه.

مسحوق غسيل أوم المركز ٥ كيلو 46.50.

مسحوق غسيل اكستر 10كيلو ب ٤٢.٩٥ جنيه.

مسحوق غسيل تايد 5 كيلو ب ٧٤.٥٠ جنيه.

كبسولات تايد ٢٥ كبسولة ب ٢٥.٩٥. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60 % على جميع المنتجات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60 % على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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