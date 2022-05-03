شوف مهرجان عروض اكسترا السعودية Extra big offers

يعد إكسترا هايبر أونلاين ماركت من أهم وأكبر الماركتات المميزة الموجودة في الوطن العربي، حيث يعد Extra market بالمملكة العربية السعودية من أهم وأكبر ماركتات البيع الأونلاين وفي الفروع، حيث تنتشر فروعه في معظم مدن الوطن العربي، وخاصة في مدن الخليج العربي، وبمناسبة عيد الفطر المبارك تنتشر خصومات مميزة عديدة بجميع أقسام الماركت، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض اكسترا Extra اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

عروض اكسترا السعودية Extra Ksa offers لفترة محدودة

بمناسبة أيام عيد الفطر المبارك نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني جديد عروض إكسترا الحصرية على أسعار العديد من السلع، وخاصة الجوالات الحديثة المتنوعة، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف أيفون iphone 11 4 جي، بسعة 128 جيجابايت بنفسجي اللون من الإصدار الجديد، وخصم آخر منهم على سعر هاتف آبل أيفون 12، 4 جي من الجيل الرابع للهواتف باللون الأحمر، بعدة مميزات مختلفة، وسوف نوفيكم باقي عروض إكسترا، فتابعونا.

عروض إكسترا ماركت Extra market اليوم وحتى نفاذ الكميات

تخفيضات مميزة عديدة لفترة محدودة بكل فروع إكسترا السعودية على اسعار باقي انواع الالكترونيات الحديثة، والاجهزة الكهربائية، ومنها: خصم خاص على سعر شاشة ال جي بحجم 75 بوصة الذكي فائق الوضوح، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر تلفزيون ال جي بحجم 55 بوصة Oled فائق الوضوح الذكي، وعرض آخر منهم على سعر شاشة إل جي بحجم 85 بوصة فائق الوضوح الذكي، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار شاشات إل جي بحجم 65 بوصة الذكي فائق الوضوح.

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة على عدة سلع مختلفة

تتوفر أيضاً داخل فروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: شاشة LG nanocell فائقة الوضوح من الجيل الحديث للشاشات، وعرض آخر منهم على سعر شاشة إل جي الذكية بحجم 50 بوصة، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار شاشة إل جي الذكية بحجم 43 بوصة برؤية البانوراما، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار هواتف ذكية أهرى، منها: خصم خاص على سعر هواتف iPhone 13 بعدة إصدارات وأنماط مختلفة بتخفيض يبدأ من 150 ريال سعودي.