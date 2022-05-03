شوف عروض جبارة على غرف المعيشة من saco بأقوي الموديلات المميزة

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تتألق ساكو بمجالها وتقدم لجميع عملائها أقوي العروض المميزة، فالكثير منا يفضل تجديد غرف المعيشه الخاص به من الوقت للأخر، حيث تقدم شركة ساكو مجموعة متنوعة ومختارة الأثاث المنزلي، أختاري بين أشكال رائعة وألوان جذابة في غاية الجمال، وإذا كان غرف المعيشة ضيقة أو عرف الاستقبال ولا يوجد لديكم أماكن لاختيار الغرف توفر لكم جميع متطالبت كم، بأذواق مختلفة. عروض جبارة على غرف المعيشة من saco بأقوي الموديلات المميزة كرسي قماش بلون طبيعي، بسعر 329.40 ريال بدلاً من 549.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 109.80 ريال بدون فوائد مع تمارا.

كرسي استرخاء 96 سم × 102 سم × 96 سم قماش رمادي، مصنع من خشب رقائقي + فوم + آلية + نسيج، الوزن41 كيلو جرام، حيث مريح ، متين وسهل التنظيف، يتميز إعادة التدوير اليدوي، بسعر 1199.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 399.66 ريال بدون فوائد مع تمارا.

أريكة سرير 195 سم ×87 سم × 86 سم BU، لون أسود، مصنع من خشب + فوم + نسيج، مصنوع من مواد عالية الجودة. مريح وسهل التنظيف، عدد مقاعد الجلوس الأشخاص 4، الوزن 42 كيلو، يتحول بسهولة وسرعة إلى سرير احتياطي لشخص واحد، بسعر 846.30 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 282.10 ريال بدون فوائد مع تمارا.

أريكة سرير بمقعدين، متاحة بلون بني داكن، تكفى لجلوس شخصين، بسعر 934.50 ريال بدلاً من 1869.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 311.50 ريال بدون فوائد مع تمارا.

خزانة أحذية بعمود مقاس110 سم × 39 سم × 107سم، متوفرة بلون الجوز، سعة التحميل 8 كيلوجرام، الرفوف 2، القدرة الإستيعابية

4 كيلو جرام للرف، بسعر 219.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 73.00 ريال بدون فوائد مع تمارا. أقوي العروض على غرف المعيشة من saco كرسي مكتبي بلون أزرق بذراع قابلة للتعديل، بسعر 284.75 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 94.91 ر.س بدون فوائد مع تمارا.

أداة تخزين متحركة 5طبقات، مقاس24 × 60 × 72 كروم، حمولة الرف الواحد 272 كيلو جرام، مصنوع من Seville Classics، إنه آمن لترك الطعام، بسعر 1249.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 416.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

حامل شاشةمائل مزود بحامل ثلاثي متنقل، الزاوية قابلة للتعديل يدوم طويلاً، سهل التركيب، العرض50سم، القدرة الإستيعابية 35 كيلو جرام، الحد الأقصى لحجم التلفاز 70 بوصة، اللون أسود، مادة الصنع فولاذ + بلاستيك، الوزن 5.22 كيلو، بسعر 249.75 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 83.25 ريال بدون فوائد مع تمارا. عمر شويل - جدة عروض جبارة على غرف المعيشة من saco بأقوي الموديلات المميزة - ثقفني

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