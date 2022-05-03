شوف عروض ساكو السعودية بتخفيضات العيد 2022 على مستلزمات المنزل

عروض ساكو السعودية خلال الأيام الحالية لا تقاوم، لذا استفيدوا من الأسعار الرائعة للمنتجات والأثاث التي تقدمه لكم ساكو اون لاين بمناسبة عيد الفطر 1443هـ، وتعرفوا على كافة التفاصيل الخاصة بالمنتجات والأسعار، ومنها تشكيلة متنوعة لكل اللوازم والاحتياجات، حيث تضم الأساسيات في المنزل مثل قطع الأثاث والأجهزة، وأيضًا كافة مستلزمات المنزل، كما يمكنكم التمتع بخصم على المنتجات يصل إلى 75 ريال وذلك عند التسوق بمبلغ 500 ريال.

عروض ساكو السعودية بتخفيضات العيد 2022

تمتع بشراء أكثر من منتج من ساكو احصل على خصم هائل على الأسعار، فعند شراء آلة تحضير القهوة التي يمكن استخدام أنواع متعددة من الكبسولات بها، مع صانع رغوة الحليب، الذي يمكنك من تحضير المشروبات بطريقة احترافية، فعند استخدامه في عمل النسكافيه أو القهوة، يكون المذاق والشكل النهائي للمشروب أكثر من رائع، وكل ذلك متاح بخصم على السعر في الفترة من يوم 1 مايو 2022 وحتى 21 مايو، كما يسري الخصم عند شراء منتجات بقيمة 500 ريال حتى يوم 5 مايو.

ماكينة تحضير القهوة وصانع رغوة الحليب، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 798.75 ريال سعودي.

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تتضمن النقاط التالية المنتجات التي يمكنكم شراؤها بأفضل سعر من موقع ساكو اون لاين في عروض العيد 2022، ومنها الأثاث بتنوع كبير فيه، بحيث يتوافر أثاث مكون من عدد قطع قليلة، مما يجعله ملائم للمساحات الصغيرة، مع وجود أفكار عملية أيضًا للغرف الصغيرة، فيمكنكم الاعتماد على قطع الأثاث التي تستخدم في أكثر من غرض كالأريكة التي يمكن فردها بحيث تتحول إلى سرير، وتوفر لكم ساكو مختلف الألوان والأشكال منها.

طقم جلوس 3 قطع بالإضافة إلى طاولة قهوة، بسعر 1429 ريال سعودي.

أريكة متحولة إلى سرير، عبارة عن 3 مقاعد، بسعر 1899 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

أشكال كراسي الاسترخاء في ساكو عديدة ومتنوعة، ولا يقتصر الأمر على الكراسي فقط بل توجد أرائك استرخاء أيضًا، وحتى الأطقم الكاملة المكونة من كلاهما متاحة في العروض، فقط يمكنك طلبها عبر الموقع الإلكتروني لساكو واختيار خدمة التوصيل المنزلي لإستلامها في المنزل.