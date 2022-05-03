انت الان تتابع خبر أين الطفلة مادلين؟ واقعة اختفاء هزت العالم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يصادف اليوم الثلاثاء 3 مايو، الذكرى ال15 سنة على اختفاء الطفلة الإنجليزية مادلين ماكان، بشكل مرعب حرك بريطانيا والعالم كله، وتعتبر الطفلة المختفية الأكثر شهرة في العالم.

وتفاصيل القصة تعود إلى 3 مايو 2007، عندما اختطفت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من غرفة نومها، في منطقة سياحية بالبرتغال، أثناء قضاء الاجازة مع والديها وشقيقتها التوأم، ولم يتم الوصول لمشتبهين، وتدخلت في الواقعة جهات الشرطة البرتغالية والبريطانية والألمانية، لكنها لم تكشف عن مصير مادلين، التي تبلغ اليوم 19 عاما، لو كانت على قيد الحياة.

وأفاد الوالدين حينها أن الطفلة تركت بدون رقابة في غرفة النوم بالطابق الارضي بينما كان الاهل يتناولون الطعام في مطعم على بعد 120 متر، وبعد ثلاثة شهور قام فريق ضم 10 من ضباط الشرطة البرتغالية والبريطانية، مع خبيران بالإعلان أن الطفلة مادلين ربما قُتلت في غرفة نومها بعد العثور على اثار دماء في الغرفة بواسطة الكلاب والاشعة فوق البنفسجية، وبدأت الشكوك بوقوف والدتها وراء الجريمة، لكن لم يتم اثبات ذلك.

وعلى الرغم من انقضاء عدة سنوات على اختفائها، أكدت السلطات البرتغالية أنها لم تعثر على أي معلومة جديدة تمكنها من معاودة فتح تحقيق في القضية، وفي عام 2011 أطلق والدا الطفلة كتابا في الذكرى الرابعة لاختفائها، وأعلن بعض الاثرياء ورجال الأعمال عن جائزة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يكشف عن مصيرها.

في يوليو 2013 بدأت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية تحقيقات خاصة، بعد العثور على أدلة جديدة في القضية، وحددت الشرطة 38 مشتبها فيه من 5 دول، 12 منهم في إنجلترا.