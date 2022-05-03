نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة بعيد الفطر 2022 للأصدقاء والأحباب والأقارب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة بعيد الفطر 2022 ، من السنن التي يجب على الجميع القيام بها هي تبادل التهاني، وزيارة الأهل والأقارب ورؤية الأصدقاء وتهنئتهم بقدوم عيد الفطر، وبالطبع من الأمور التي أصبحت تسهل على الكثير هي إرسال رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك، خاصةً وإن كان بعض الأشخاص بعيدين ولن يستطيعوا رؤيتهم، متمنين لهم دوام السعادة والبهجة، والعافية والصحة، ومن خلالنا اليوم سنسلط الضوء على أجمل الكلمات التي يمكن سردها في رسالة، وما هي أهم الأمور التي يمكن القيام بها لإدخال مظاهر السرور والبهجة على قلوب الجميع.

رسائل تهنئة بعيد الفطر 2022

نعلم جيدًا أن التفكير في إرسال رسالة تهنئة بعيد الفطر لمسة جميلة يمكن القيام بها، لأن هذه هي ميزة الأعياد التي يتم فيها تعزيز الحب والاحترام المتبادل بين الناس، وفرصة لنسيان المشاعر السلبية، ومشاعر السخط التي قد يعيشها بعض الأشخاص.

لأن سمة الأعياد هي السلام وملء القلوب بالأفراح للكبار قبل الصغار، وتحقيق الآمال، ونسيان الأحزان، وجلاء الهم والغم، فهو سعادة كبيرة تحيط بكل المسلمون.

ومن أجمل تلك الرسائل والعبارات:-

كل عام وأنت بخير وأسأل من الله أن يتقبل طاعتك وصيامك وقيامك وأن يجعل العيد لك كُله فرحًا وسرورًا وسعادة وراحة بال.

حبيبي العزيز الغالي، أحببت أن تكون أول شخص أهنئه بمناسبة العيد لأنك الشخص الغالي على قلبي لأنك الحب بكل ما تعنية الكلمة، لأنك الوفي الحبيب القريب، كل عام وحبنا أبديٌّ مليئٌ بالسعادة، كل عام وأنتَ بخير.

كل سنة وأنتَ بألف ألف خير تقبل الله منا ومنكَ صالح اﻷعمال، كل عام وأنت بخير.

حبيبي القريب من قلبي، أهنئكَ بتهنئة عيد الفطر المبارك عيدكَ سعيد.

عيد الفطر

للمسلمين عيدان العيد الأول هو عيد الفطر، والثاني الأضحى فقط كما قال سيدنا ونبينا محمد ﷺ ” إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا” وكان المقصود هنا عيد الفطر وعيد الأضحى.

عندما جاء أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان، قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر”.

هذه هي أعياد المسلمين التي يسن فيها إحياء شعائر الله واستشعار كل ما فيها، حيث يهدينا الله ثلاثة أيام يمكن فيها زيارة الأهل والأقارب، والقيام بكل شيء أحله الله لنا وعز وجل.

وتعطل فيها كل الأعمال ويتفرغ الجميع للشعور بالراحة والسعادة، ويُسن زيارة القبور للرجال أيضًا وقراءة بعض آيات من الذكر الحكيم.

أحكام عيد الفطر

يوجد أحكام العيد يجب تطبيقها كما هي تمثلت في عدم صيامه.

حيث يحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر، مثلما يحرم صيام يوم النحر.

كما جاء في حديث عن رسول الله ﷺ “نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر” رواه مسلم.

هذا بالإضافة لأداء صلاة العيد التي تعتبر من السنن المؤكدة، حيث لم يتركها سيدنا محمد ﷺ ولا مرة في حياته.

وأنه أيضًا أخرج النساء من بيوتهن لشهادتها، وأمر من ليس لديها جلباب أن تستعير من اختها لتحضر صلاة العيد.

آداب عيد الفطر

آداب العيد تعتبر أيضًا من مظاهر الاحتفال أو السنن التي تشعر بقدوم عيد الفطر المبارك والتي تتمثل في الاغتسال قبل الخروج لأداء صلاة العيد.

وارتداء الثوب الجديد، والسير من طريق والرجوع من طريق آخر، والأكل قبل الخروج، كما ذكر عن أحد السلف ” سنة العيد ثلاث المشي، والاغتسال، والأكل قبل الخروج”.