نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هى العجوز الشمطاء التي أخبرنا عنها الرسول محمد ولماذا حذرنا منها في المقال التالي
العجوز الشمطاء التي حذرنا منها الرسول محمد ﷺ هى الدنيا، وقد حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تأتي للناس يوم القيامة بشكلها القبيح، وتقارب منهم فيسألون من أنت فتقول لهم أنا الدنيا الذين كنتم تسعون ورائي فقد وصفها الرسول ومغرياتها بأنها مخيفة زرقاء يخاف منها جميع الخلق، لذلك حذرنا منها الرسول وحثنا على أتباع ما خلقنا لأجله.
حقيقة العجوز الشمطاء
- ذكرت في كثير من الكتب والأحاديث النبوية الشريفة أن العجوز الشمطاء هى إمرأة عجوز ذات رائحة كريهة، وتأتي يوم القيامة يخاف منها الكثير من الناس.
- لذلك يجب علينا أن نعرف أن الدنيا عند الله لاتسوى جناح بعوضة، ونحن نجري ورائها ووراء ملذتها.
- الدنيا قد صورها الرسول ﷺ بأنها عجوز شمطاء قبيحة المنظر تلهينا عن ديننا، وعن ما خلقنا الله عز وجل من أجله وهي أن نعمر الأرض ونعبده عز وجل.
- وقد ذكر في بعض الكتب الدينية أن الله عز وجل يقذف الدنيا في النار لكي تحترق.
- ثم بعد قذفها في جهنم تقول أين الذين كانوا يتبعون شهواتي و يجرون ورائي أين هم الذين كانوا يتحاربون من أجلي.
- العجوز الشمطاء هي من أجلها حاربنا من أجلها فنتمنى من الله عز وجل حسن الخاتمة.
- يجب علينا كل ليلة نحاسب أنفسنا عما بدر منا تجاه بعضنا البعض ونستغفر وأخذ العظة من أخطاء الآخرين.
- ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل هي صلة الرحم ربنا يقينا شر الذنوب والأخطاء.
نصائح للالتزام بالصلاة
عندما نلتزم بالصلاة فهي تحث على أشياء كثيرة وتمنعنا عن ما يشغلنا عن ذكر الله لكي نلتزم بها فلابد اتباع الآتي:
- ضبط منبه يذكرك بكل مواعيد الصلاة.
- اختيار الصحبة الصالحة التي تعينك على الصلاة وذكر الله.
- حفظ نصف صفحة من آيات القرآن.
- المحافظة على قضاء السنن والنوافل.
- حافظ على قضاء صلاتك حتى لو مشغول.
- الاستغفار دوما فقد يغير الأقدار.
- الدعاء لعل الله ينظر إليك بعين الرحمة.
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