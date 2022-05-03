موعد سحب مسابقة الحلم، اشترك الآن واغتنم فرصة دخول السحب على الجوائز المقدمة من الحلم فلم يتبقى سوي أيام معدودة والإعلان عن السحب والكشف عن الفائزين وتعد طرق الاشتراك بالمسابقة2022 طرق سهلة وبسيطة فمن خلال جوالك يمكنك الاشتراك والدخول على السحوبات المقدمة في الجائزة الأكبر والأشهر والأضخم بالعالم العربي حيث انتشرت المسابقة واحتلت المرتبة الأولي بين المسابقات التليفزيونية المقدمة فهي مسابقة يمكن لكل مواطن يحمل جنسية إحدي الدول العربية وهو متواجد في أي مكان يستطيع المنافسة والاشتراك وفي هذا المقال سنطلعكم على بعض التفاصيل المهمة بخصوص السحب القادم وأرقام الاشتراك بالمسابقة من كل الدول العربية.

موعد سحب مسابقة الحلم على جائزة 500 ألف دولار والجائزة الثانية بيت الأحلام

أعلن القائمين على المسابقة أن من سيقوم بالاشتراك في شهر رمضان المبارك2022 سوف يكون قد دخل السحب على جائزتين تصل قيمتهم 750 ألف دولار أمريكي منقسمة إلى جائزة الحلم وقيمتها نصف مليون دولار أمريكي والجائزة الثانية عبارة عن ربع مليون دولار لشراء بيت الأحلام في الدولة التي يختارها الفائز وبالنسبة السحب الذي سيكون يوم الخامس من شهر مايو الجاري هو سحب جائزة ال250 ألف دولار الخاصة ببيت الأحلام فحلم امتلاك بيت الأحلام أصبح على بعد خطوات منك فكل ما عليك هو الاشتراك وإجابة المزيد من الأسئلة لمضاعفة فرص الفوز ولكن بالنسبة لجائزة النصف مليون دولار فلم يتم حتي الآن تحديد موعد محدد للسحب.

أرقام الاشتراك بالحلم2022

يمكن للجميع الاشتراك بالحلم عبر إرسال رسالة لرقم المرادف لدولتك وجاءت أرقام الدول كالتالي:

أرقام الاشتراك من مصر( 95458 أو من رقم 95450).

أرقام الاشتراك من المملكة العربية السعودية( 650444 أو من رقم 858888).

أرقام الاشتراك من الإمارات( 6070).

أرقام الاشتراك من البحرين( 94000 أو من رقم 98885).

أرقام الاشتراك من العراق( 2770 أو من رقم 2180 أو من رقم 2266).

أرقام الاشتراك من الكويت( 4141).

أرقام الاشتراك من سوريا( 1555).

أرقام الاشتراك من اليمن(2622 أو من رقم 5222).

أرقام الاشتراك من فلسطين( 1625 أو من رقم 1644).

وفي حال واجهتك صعوبة في الاشتراك من خلال الأرقام المرادفة لبلدك يمكنك الاتصال بالأرقام 0088216101092 أو من رقم 008821622778021.