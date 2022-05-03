مسابقة الحلم 2022 اشترك الآن واربح جوائز بالملايين لتغير حياتك

مسابقة الحلم 2022، ينتظر كل واحد منا فرصة لكي يقوم بتغيير حياته ويكون من أصحاب الملايين فعبر شاشة أم بي سي يمكنك الحصول على تلك الفرصة من خلال الاشتراك بمسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي مصطفي الآغا عبر شاشة أم بي سي فكم من مشترك تغيرت حياته وحياة عائلته بعد ربح أحد جوائز المسابقة وهي مسابقة متاح للجميع الاشتراك بها من أي مكان ويتم الإعلان عن اسم الرابح على الهواء مباشرة وبعد ذلك يتم الاتصال به للحصول على معلوماته الشخصية والتواصل معه حتي يتم تسليمه الجائزة.

مسابقة الحلم 2022 اشترك وغير حياتك لتكون من أصحاب الملايين

الحلم من أم بي سي هو عبارة عن مسابقة تليفزيونية يتم الاشتراك بها ودخول السحب على الجوائز المقدمة وتم الإعلان عن هذه المسابقة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأصبحت الآن واحدة من أهم المسابقات التليفزيونية في العالم العربي وذلك بسبب مجموعة من العوامل منها أنها توفر جوائز مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات كما أنه متاح للجميع الاشتراك بها وعلى قدر كبير من الشفافية وفاز العديد من المتسابقين من دول عربية مختلفة على مدار الأعوام السابقة وتقدم العديد من الطرق السهلة والسريعة حتي يتمكن الجميع من الاشتراك فبرسالة واحدة غير حياتك وكن أحد الرابحين لجائزة مالية كبيرة تكون سبباً في بدء حياة جديدة لك ولعائلتك.

ما هي طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك عدة طرق متاحة للجميع يمكن من خلالها الاشتراك في المسابقة حيث يمكن تنزيل تطبيق يسمي تطبيق الحلم يمكن تنزيله على الجوال من متجر ابل وأندرويد فالخطوة الأولي هي تحميل التطبيق بعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجوال وإرساله ثم تتلقي رسالة تفيد بنجاح الاشتراك وقم بتلقي الإشعارات عبر التطبيق والأسئلة التي ستقوم بالإجابة عليها لمضاعفة فرص الفوز أما الطريقة الثانية للاشتراك هي إرسال رسالة بها كلمة حلم أو Dream للأرقام المرادفة لدولتك ثم تتلقي رسالة لتسجيل اسمك وحلمك قم بتسجيلهم وإرسالها بعد ذلك ستتلقي رسالة تفيد بنجاح عملية الاشتراك بعدها سيتم أسئلة في رسالة نصية ولزيادة فرص الفوز يمكنك إرسال إجابات صحيحة على كل الأسئلة التي تتلقاها.