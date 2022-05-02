نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عيد الفطر بنصف الثمن على المكيفات والغسالات والشاشات في اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عيد الفطر نصف الثمن خصومات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر عرض خاص على كلاسيك مكيف جداري سعة 27000 وحدة توزيع الهواء اربع اتجاهات حار بارد بسعر 6849 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 328 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.

عروض عيد الفطر اكسترا السعودية

يتوفر تي سي ال تلفزيون 75 بوصة سمارت تي في بسعر 5599 ريال بدلاً من 7479 ريال خصم 25%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 268 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات عيد الفطر نصف الثمن توشيبا تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1999 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5199 ريال بدلاً من 7999 ريال خصم 35%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 عرض خاص على الزامل مكيف سعة 18000 وحدة إنفيرتر حار بارد بسعر 3219 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 154 ريال بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال.

يتوفر كلاس برو مكيف جداري سعة 22000 وحدة بارد حار بسعر 2599 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 24%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 هاير غسالة تعبئة علوية سعة 8 كيلو 12 برنامج باللون الفضي بسعر 1749 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 84 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر دايو غسالة يتم تعبئتها من الأمام سعة الغسيل 13 كيلو / سعة التجفيف 7 كيلو باللون الأسود بسعر 4699 ريال بدلاً من 6799 ريال خصم 31%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 225 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر دايو ميكروويف سعة 1000 وات باللون الأبيض بسعر 637 ريال بدلاً من 749 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 31 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.