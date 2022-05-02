نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض العثيم خلال عيد الفطر المبارك.. إليكم الأسعار في المقال التالي
عروض العثيم السعودية خلال العيد، تقدم شركات العثيم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات خلال عيد الفطر المبارك، ولذلك معظم المقيمين في المملكة العربية السعودية ينتظرون موعد تقديم هذه العروض لأنها سوف تكون عروض مميزة عن عروض باقي العام وذلك لأنها عروض عيد الفطر بعد شهر رمضان الكريم، وخلال موضوع هذا اليوم سأتحدث معكم عن عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية.
عروض العثيم السعودية لآخر رمضان وتخفيضات مغرية استقبالا لعيد الفطر المبارك
أسواق عبدالله علي العثيم
من الأسواق المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية والموجودة هناك منذ زمن طويل هي مجموعة أسواق عبد الله العثيم، وسميت بأسواق العثيم نسبة لصاحبها ومؤسسها عبدالله صالح علي العثيم، وكانت هذه الأسواق ما هي إلا ماركت صغير لبيع المواد الغذائية ولكن نجحت وتطورت وأصبح لها العديد من الفروع والأنواع المختلفة في كافة أنحاء المملكة ما بين سوبر ماركت وهايبر ماركت وركن العثيم.
عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية خلال عيد الفطر المبارك
تقدم أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات خلال شهر أبريل، وبعض هذه المنتجات والعروض سأتحدث عنها خلال السطور القادمة بشيء من التفصيل:
- عروض العثيم الاسبوعية زيتون دولسي وسط سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين جبنه رومي 250 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم شيدر ابيض 250 جرام بسعر 23.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية جبنة رومي قديمة 250 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم شيدر احمر مستورد 250 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين الديك فلمنك 250 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم زبدة نيوزلندي بسعر 144 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم فريكو فلمنك 250 جرام بسعر .39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم حلواني قشطه فراخ 250 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب لانشون ساده حلواني 250 جرام بسعر .39.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم اللحيمي لانشون سادة 250 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده فريش فارم لانشون فراخ 250 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم اللحيمي ريتش صدور رومى دجاج 250 جرام السعر 32.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه حلواني حبش 250 جرام بسعر 59.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أفضل عروض العثيم خلال عيد الفطر المبارك.. إليكم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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