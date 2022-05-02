نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والأجهزة jarirbookstore ومفاجأة العيد من مكتبات جرير jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية مطروحة في عيد الفطر المبارك بخصم كبير يشمل كل المعروضات، كما يوجد مفاجآت عند الشراء من هدايا مجانية وقسائم شراء، حيث انطلقت العديد من مهرجانات الخصومات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية غي كل المتاجر والتي نعرض لكم منها تخفيضات مكتبات جرير بأحدث الأسعار.

عروض جرير للجوالات والأجهزة jarirbookstore ومفاجأة العيد من مكتبات جرير jarir bookstore

تقدم شركة جرير للتسويق الإلكتروني jarirbookstore خصومات على موقعها الرسمي ضمت أسعار الجوالات الحديثة، والشاشات الذكية، وأجهزة اللابتوب، وجميعها مقدمه مع تخفيضات العيد الجديدة والحصرية على الموقع، وتصل الخصومات به إلى 62%، مع أجهزة تم طرحها حديثًا ضمت جديد الإصدارات.

عروض جرير

عروض مكتبة جرير jarir bookstore على اسعار الشاشات تجدوها في التالي بخصم 62% على شاشات ال جي، مع خصم حتى 55% على شاشات سوني، أيضًا خصم بنسبة 41% على شاشات samsung بإصدارات متنوعة، وتجدون من كل الشاشات مقاسات مختلفة تناسب كل المساحات، كما يوجد منها تصميمات مختلفة وفقًا لرغبة العميل.

جرير

يوجد في التالي العديد من أجهزة الكمبيوتر المكتبي واللاب توب المحمول، وهي متاحة للشراء على موقع جرير اون لاين jarir بأرخص سعر داخل المملكة العربية السعودية، وتضم منتجات هواوي huawei وايسر، مع أجهزة اسوس، وديل، واتش بي، ومايكروسوفت microsoft الجديدة، وهذا بخصم وصل إلى 29%، ونترككم مع تفاصيل الأسعار والمواصفات في التالي.

مكتبات جرير

متاح حاليًا كل إصدارات جوالات جرير ايفون 13 iphone بمواصفات قياسية نالت رضا كل العملاء المستخدمين لفئة الأيفون الشهيرة بجودتها العالية ومتانة أجهزتها، كما يوجد أحدث الجوالات من سامسونج التي أثبتت كفائتها على المجال الطويل للإستخدام، بجانب عدد من جوالات الفئة المتوسطة التي لها شريحة عريضة من العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

قدمنا اليوم لحضراتكم أحدث الخصومات من مكتبة جرير للجوالات والأجهزة الذكية، وانتظرونا سنوافيكم بتفاصيل نظام تقسيط جرير المتاح بالفروع في مقالاتنا التالية على موقعنا الرسمي، فتابعونا ليصلكم كل جديد من الأسعار والخصومات داخل المملكة في كل المناسبات والمواسم.