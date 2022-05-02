نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده خلال عيد الفطر المبارك وتنزيلات ممتازة بمناسبة العيد في المقال التالي
عروض هايبر بنده خلال عيد الفطر المبارك، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية معظم المقيمين في المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي بشكل عام ينتظرون العروض الخاصة بهايبر بنده السعودية، وذلك لأن عروض بنده لشهر رمضان من أفضل العروض التي يتم تقديمها ومختلفة تمامًا عن باقي الأسواق الآخرى، وخلال مقال اليوم سأوضح فيه بعض العروض الخاصة بهايبر بنده السعودية وموعد تقديم العروض وموعد انتهائها.
عروض هايبر بنده السعودية للعيد.. إليكم التنزيلات الأسطورية للأسعار
عروض بنده اليوم
في الشرق الأوسط بشكل عام يوجد مجموعة كبيرة جدًا من شركات التجزئة الغذائية وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص يوجد بها أكبر وأهم شركات التجزئة الغذائية في الشرق الأوسط، وهي مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية الموجودة في جميع مدن المملكة العربية السعودية وقد حصلت على المركز الثاني في أكبر شركات التجزئة الغذائية على مستوى الشرق الأوسط.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع وتخفيضات بنده السعودية خلال عيد الفطر المبارك
بمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية بعض العروض والتخفيضات على منتجاتها، والعروض سارية حتى نفاذ الكمية:
- عروض هايبر بندة جدة حليب مجفف فريشكو 2.25 لتر بسعر 32.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم قشطة لونا 155 جرام 4 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة حليب مركز المراعي 170 جرام 5 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده المراعي حليب قليل الدسم 170 جرام 5 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع بوني حليب مبخر 340 جرام 3 حبات بسعر 11.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده قشطة قيمر كي كي 125*4 بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة حليب مركز السعودية 200 ملي 5 حبات بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية نيدو حليب مجفف كامل الدسم 2.25 كجم بسعر 46.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي برجر بقري السنبلة 1 كجم بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده عجينة الكنافة الوليمة 500 جرام 1+1 بسعر 10.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم فخدة خروف استرالى بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.
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