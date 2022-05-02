نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف صفقات العيد الكبري من أسواق لولو الشرقية وأقوى العروض المختارة بعناية في المقال التالي

صفقات العيد الكبري تقدمها أسواق لولو الشرقية مع عروض قوية مستمرة لمدة أربع أيام وخمس أيام داخل العرض الأسبوع وتتضمن كالاتي عروض اللحوم والخضروات والفاكهة والتالي التي يعشقها الجميع، بعض من منتجات البقالة، منتجات العناية بالملابس، الأسماك الفريش، كما تقدم أسعار رائعة على الأجهزة الإلكترونية بخصومات كبري، سارعوا بشراء ما تحتاجونه من أسواق لولو الشرقية. صفقات العيد الكبري من أسواق لولو الشرقية وأقوى العروض المختارة بعناية متوفر لمدة أربع أيام علبة نستله كواليتي عبوة بوزن 600 جرام، أنتاج المملكة العربية المتحدة سعر القطعة 29.95 ريال بدلاً من 47.50 ريال وفر 17.55 ريال.

متوفر لمدة خمس أياملحم نعيمي أنثى خروف كامل، سعر الكيلو 33.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال وفر 16.05 ريال.

متوفر لمدة أربع أيام طماطم فريش سعودي جرين هاوس سعر الكيلو 3.75 ريال بدلاً من 6.95 ريال وفر 3.20 ريال.

كرتونة دجاج مجمد من الوطنية، 10 حبات × 600 جرام وزن الحبة، بسعر 79.75 ريال.

كيس أكسترا وايت مسحوق غسيل وزن الحبة 10 كيلو، بسعر 43.50 ريال بدلاً من 72.50 ريال وفر 29.00 ريال.

لمدة خمس أيام فقط يوجد بقسم البقالة زيت صني للطهي / زيت حياة للطهي والقلي، 1.50 لتر بسعر 10.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال وفر 3.55 ريال.

كيس أرز بسمتي أبيض تاج محل وزن الكيس 10 كيلو، بسعر 59.95 ريال بدلاً من 92.95 ريال وفر 33.00 ريال. عروض الخمس أيام من أسواق لولو الشرقية سمك الباراموندي سعر الكيلو 16.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال وفر 13.05 ريال.

سمك هامور سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 34.95 ريال وفر 10.05 ريال.

سمك ماكريل صغير، سعر الكيلو 4.90 ريال بدلاً من 6.95 ريال وفر 2.05 ريال.

شرائح سمك كنعد كبيرة سعر الكيلو 62.90 ريال بدلاً من 79.95 ريال وفر 17.05 ريال.

سمك سلفر بارا سعر الكيلو 6.90 ريال بدلاً من 9.95 ريال وفر 3.05 ريال.

سمك السلطان أبراهيم سعر الكيلو 17.90 ريال بدلاً من 19.95 ريال وفر 3.05 ريال.

سمك عندق سعر الكيلو 9.90 ريال بدلاً من 12.95 ريال وفر 3.05 ريال.

سمك بوري كبير سعر الكيلو 16.90 ريال بدلاً من 19.95 ريال وفر 3.05 ريال.

سمك شعوري محلي سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 22.95 ريال بدلاً من 3.05. عروض اللحوم لمدة خمس أيام من أسواق لولو الشرقية أنتاج دجاج طازج وزن القطعة 1000 جرام، بسعر 15.90 بدلاً من 19.90 ريال وفر 4.00 ريال.

لحم بقري محلي بالعظم سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 29.90 ريال وفر 5.05 ريال. عمر شويل - جدة صفقات العيد الكبري من أسواق لولو الشرقية وأقوى العروض المختارة بعناية - ثقفني

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