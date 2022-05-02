شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% طوال فترة العيد كل عام وانتم بخير

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عروض اكسترا الأسبوعية، تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من الشركات التي تستمر في تقديم أكبر واقوى الخصومات معها العروض الرائعة والمذهلة جدًا، حيث أن شركة اكسترا تعد من الشركات الحريصة التي تعمل على منح هذه الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب مع كل مواطن ومقيم في السعودية، وأيضًا تكون متخصصة لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.
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عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات أيضًا، كما أن هذه الشركة متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من ضمن الشركات التي تبيع كل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية، وكذلك فإن شركة اكسترا تعتبر من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية في نهاية شهر ديسمبر من عام 2018، وكذلك فهي متخصصة لبيع كل الكاميرات وهواتف المحمول مع العديد من الأشياء الثانية.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا اليومية سعر التليفزيون من النوع إل جي حجم 55 بوصة عالي الدقة يكون 4499 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم شاشة التليفزيون من النوع كلاس برو حجم 50 بوصة فائقة الدقة تكون بسعر 1899 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية ماكينة تحضير القهوة من النوع ديلونجي بكل انواعها لاتيه اسبريسو وكابتشينو تكون بسعر 949 بدلًا من 1199 ريال سعودي.
خصومات اكسترا الشهرية
- تخفيضات اكسترا الشهرية دلة لعمل القهوة العربية تكون بسعر 319 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم محضر القهوة من النوع براون بيور اروما 1100 واط تكون بسعر 229 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية العجانة من النوع كنوود بروسبيرو 1000 واط مع العديد من السرعات باللون الأبيض تكون بسعر 529 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية محضر الطعام من النوع براون ملتي كويك 9 حجم 2 لتر 1100 واط باللون الأسود تكون بسعر 719 بدلًا من 999 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا الشهرية محضر الطعام من النوع مولينكس دبل فورس 1000 واط باللون الأسود تكون بسعر 299 بدلًا من 749 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية مطحنة البن من النوع ديلونجي 120 جرام تكون بسعر 299 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية سعر المقلاة بدون الزيت من النوع نينجا حجم 5.2 لتر 1750 واط باللون الأسود تكون 389 بدلًا من 659 ريال سعودي.
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