شوف عروض بنده الأسبوعية 40% خصم خاص بمناسبة عيد الفطر المبارك تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية، يكون هايبر بنده من أقوى وأكبر الأسواق والشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متواجد ومتوفر فيه كل سلعة أو منتج يطلبه كل شخص إما أن يكون من المواد الغذائية والغير غذائية أيضًا من كل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويحتاجها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه العروض والخصومات التي أعطتها وقدمتها الشركة تكون بالجودة الرائعة والقوية في السعودية، فهو يقدمها ويمنحها بالسعر الذي يتناسب مع كل مواطن في المملكة.
خصومات بنده اليومية اقوى العروض التى تصل إلي 40% علي مستلزمات البيت
عروض بنده الأسبوعية
شركة بنده تكون من ضمن الشركات الحريصة في أن تقوم بتقديم الخصومات الكبيرة والرائعة التي تصاحبها العروض المذهلة والقوية للغاية، فمن الممكن أن يتم العرض والمنح لهذه العروض والخصومات سواء كانت بشكل أسبوعي أو يومي، وكذلك فإن شركة بنده قد نالت واستحوذت على الكثير من التوزيعات الأساسية التي وصلت حوالي أربعة مراكز متواجدين في المملكة العربية السعودية، وهي أيضًا لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج أو سلعة غذائية وغير غذائية.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية 1 + 1 من كريم الكراميل من النوع فوستر كلاركس مقدار 12 * 71 جرام يكون سعره 39.95 بدلًا من 70.90 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم اثنان كرتون من المياه نوعها بنده مقدار 40 * 330 مل تكون بسعر 19.95 بدلًا من 35 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية شوكولاتة من النوع باونتي مقدار 150 جرام عدد 2 + 2 يكون بسعر 29.95 بدلًا من 59.80 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- خصومات بنده الأسبوعية 2 + 1 من الشطة الحارة نوعها كريستال مقدار 176 مل تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية جيلي بنكهة الفراولة من النوع رويال مقدار 85 جرام عدد 4 حبات يكون سعره 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية كريم الكراميل بغير طبقة من النوع جرينز مقدار 12 * 49 جرام عدد اثنان حبة يكون بسعر 42.95 بدلًا من 59.90 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 400 جرام من نشاء الذرة من النوع فوستر كلاركس عدد اثنان حبة يكون سعرها 14.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- خصومات بنده اليوم 227 جرام من بيكنغ باودر من النوع حدائق أورينت عدد اثنان قطعة يكون سعرها 15.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 340 جرام من بيكربونات الصوديوم عدد اثنان قطعة تكون بسعر 15.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية شوربة من النوع ماجي 50 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
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