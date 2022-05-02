شوف إلحق عروض لولو هايبر ماركت بالسعودية Lulu offers لفترة محدودة

تتوفر بداخل فروع لولو هايبر ماركت في مدن المملكة العربية السعودية عدة تنزيلات على أسعار منتجات مختلفة طوال أيام العيد، حيث تستمر مجموعة لولو السعودية Lulu Ksa منذ أول شهر رمضان وحتى نهاية أيام العيد، حيث يعد الماركت من أكبر وأهم ماركتات الدول العربية، والتي تقدم جميع ما يحتاجه المواطن من سلع بأقل الأسعار وأفضل الجودات، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية

يوفر لولو هايبر ماركت Lulu hyper market عدة خصومات حصرية على أسعار الكثير من السلع والمنتجات المنزلية المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر سائل غسيل اليدين من ديتول Dettol، وعرض آخر منهم على سعر صابون المسك الملطف، وعرض آخر منهم على سعر الصابون الناعم، وعلى سعر باردلي البودرة المعطرة، كما لديهم خصم آخر على سعر الورق النشاف من سوفتي ميجا رول، وخصم آخر منهم على سعر ماكسي رول من لولو الورق النشاف المنفوش طبقتين.

تنزيلات خاصة وعروض مميزة من خلال هذه المقالة

نستكمل مع حضراتكم تقديم أقوى عروض العيد على الكثير من السلع والمنتجات المختلفة، ومن بينها: خصم مميز على سعر لولو لحم العجل الصغير المجمد بدون عظم، وخصم آخر منهم على سعر عبوات زيت الزيتون من كاستيرو بحجم اللتر الكامل، وخصم آخر منهم على سعر عبوات أرز جيراكاسالد بحجم 5 كجم.

تنزيلات اليوم بداخل فروع لولو هايبر ماركت بالسعودية Lulu

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت خصومات خاصة على أسعار: لحم العجل البلدي بالكيلو قليل الشحم، بالإضافة إلى العرض المتميز الآخر على سعر السمك الطازج بأنواعه، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار المانجو الهندي بالكيلو، وخصم آخر منهم على سعر الطماطم المحلية، وخصم آخر منهم على سعر الثوم البلدي، وعلى سعر الزنجبيل الطازج، وعلى سعر البطيخ، والأنلناس الإستوائي، كما تتوفر لديهم أقوى الخصومات على أسعار باقي أنواع الفواكه الطازجة والخضروات المحلية والمستوردة كالتفاح الرويال الأحمر، وغيرهم من عروض.